M5S: ESPOSTO SUL RITIRO ESTIVO DEL NAPOLI A CASTEL DI SANGRO

Per il capogruppo dei 5 stelle Sara Marcozzi tanti dubbi su una operazione da oltre 12 milioni di euro di soldi pubblici

Sara Marcozzi, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Regione Abruzzo, ha presentato un esposto che inviato all’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla Corte dei Conti abruzzese e alla Procura della Repubblica dell’Aquila, riguardo la convenzione stipulata tra Regione Abruzzo e Napoli Calcio per l’organizzazione dei ritiri estivi dei prossimi anni. “ Mancanza di coperture economiche certe, assenza di un bando pubblico, nessuna programmazione a lungo termine, insussistenti motivi di urgenza per una variazione di bilancio effettuata a mezzo delibera di Giunta e non con una legge regionale ordinaria “.

“Queste – ha spiegato Sara Marcozzi – sono le principali irregolarità che mi hanno spinta a presentare un esposto sulla convenzione tra Regione Abruzzo e Napoli Calcio per l’organizzazione dei ritiri precampionato nel nostro territorio per i prossimi sei anni, con possibilità di rinnovo per altri sei. Il tutto per una cifra di un milione di euro all’anno, che potrebbe arrivare fino a 12 milioni di euro stante la potenziale durata della collaborazione, così come prevista in convenzione. Una cifra enorme, sulla quale Regione Abruzzo rischia, di fatto, di non avere più il controllo, dal momento che esclusivamente il Napoli ha la facoltà di recedere o non rinnovare la convenzione. E può farlo senza alcun preavviso. Di fatto la Giunta Marsilio si è mandata in tribuna da sola, e le perplessità non si esauriscono qui, perché più si analizzano i documenti, più si presentano legittimi dubbi sull’operazione. È per questo che chiedo ad Anac, Corte dei Conti e Procura della Repubblica di intervenire, per quanto di loro competenza, a tutela delle leggi vigenti e dei soldi dei cittadini”.

“Non solo, – ha proseguito la capogruppo del M5S – nella drammatica situazione economica che viviamo, la Giunta ha mal pensato di sottrarre ad Abruzzo Sviluppo risorse previste nel fondo per il Microcredito dedicato alle imprese abruzzesi, ma lo ha fatto secondo modalità opache e ingiustificate sulle quali chiediamo venga fatta chiarezza. La prima macroscopica violazione delle norme contabili risiede nel fatto che le due Delibere di Giunta (la 412/2020 e la 413/2020) prevedono impegni di spesa pluriennali (almeno 6 anni, ma fino a 12 anni nel caso in cui il Napoli dovesse esercitare il proprio diritto di rinnovo unilaterale della convenzione) ma hanno coperture per il solo esercizio 2020 e per un importo pari a un milione e 200mila euro”.

“Un altro punto su cui deve essere fatta luce – continua Marcozzi – riguarda l’arbitraria decisione della Giunta Regionale di procedere a negoziazione diretta con la squadra partenopea, così evitando di ricorrere ad una procedura a evidenza pubblica prevista dalla legge nazionale: un bando o una manifestazione di interesse. Ho rilevato, infatti, nell’esposto come le linee guida dell’ANAC parlino chiaro in tema di negoziazione diretta e limitino a pochissime eccezioni la possibilità di farvi ricorso. In particolare il bene o il servizio oggetto dell’approvvigionamento da parte dell’Ente regione deve essere unico e infungibile, non debbono esisterne possibili sostituti idonei a soddisfare i bisogni dell’ente in questione. Ebbene – con tutto il dovuto rispetto per la gloriosa squadra del Napoli – non ci sembra certamente che non potesse essere sostituita da altrettanto prestigiose squadre di serie A, magari anche a un costo inferiore se messo a gara”.

Fonti: video da canale Youtube Consiglio Abruzzo