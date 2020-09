Lozano, “l’altro nuovo acquisto” che ha cambiato l’attacco azzurro

Lozano non era un bidone fino a 15 giorni fa, non è un fenomeno adesso. E’ un buon giocatore, che per emergere ha bisogno di alcune circostanze favorevoli. Non è una è una prima punta. Non ha il fisico e le caratteristiche per giocare in posizione centrale. Deve giocare largo sulla destra, lanciato in velocità sa fare male. Ma contro le difese schierate fa fatica.

A fregarlo è stata la sua valutazione. Il Napoli lo ha pagato più del suo valore, su questo non ci sono dubbi. E’ arrivato con grandi attese, che non è riuscito a mantenere. In più ha pagato per colpe non sue. Il suo arrivo a Napoli era previsto al posto di quello di Insigne. Una operazione che doveva fare il procuratore dei due giocatori, Raiola. Operazione che avrebbe portato qualche soldi in cassa (Insigne ovviamente ha una valutazione superiore). Operazione che serviva anche a separare Lorenzo da Ancelotti. I due non si prendevano proprio.

E’ successo poi che Insigne non è stato venduto. Lozano si è sostanzialmente trovato a giocarsi un posto da titolare con Lorenzo. Situazione non certo ideale. Ci si è messo poi anche Ancelotti, che lo ha fatto giocare sempre fuori ruolo, e la frittata è stata fatta.

Adesso le cose, grazie a Gattuso, sono migliorate. Lozano gioca nel suo ruolo, ed ovviamente i risultati si vedono. Ma non era un bidone prima, non è un fuoriclasse adesso. In certe circostanze può fare benissimo. Quando ha spazio davanti a se per scatenare la sua velocità può diventare imprendibile. Come si è visto sia col Parma che col Genoa, dopo che il Napoli era passato in vantaggio. Come potrebbe succedere contro squadre che giocano a viso aperto, senza pensare solo a difendersi. Per assurdo, ma non troppo, potrebbe essere letale a Torino contro la Juve, o magari alla ripresa contro l’Atalanta. Ma farà fatica in altre circostanze. In ogni caso un acquisto importante, sia pure a scoppio ritardato.

Il vero Lozano lo vediamo solo adesso. Lo scorso anno era una sua copia sbiadita, e non solo per colpa sua. L’importante è non pensare alla sua valutazione. Non vale tutti i soldi spesi dal Napoli, ma se qualcuno ha sbagliato in passato non è stato certamente lui.