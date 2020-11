Lozano: “Gattuso è molto diretto, una gran bella persona, mi ha aiutato tanto”.

L’ala messicana del Napoli Hirving Lozano, si è confidato ai microfoni di Tv Azteca Deportes, parlando del suo rapporto con Gattuso e sulla sua prima stagione con il Napoli: “Da lui devi imparare il più possibile. Ora ho capito come gestire il rapporto con lui, quello che ho vissuto lo scorso anno mi ha aperto gli gli occhi. È davvero una gran bella persona”.

Riguardo la sua prima annata: “È stata dura, con l’aiuto di Dio e di mia moglie siamo andati avanti. Molti non sanno cosa è accaduto realmente, è stato così complicato. Tante volte ho chiesto a mia moglie ‘Ma qui cosa ci facciamo?’. Anche con la lingua era difficile, ora è migliorata la situazione. Parlare con Gattuso ha fatto funzionare la cosa. Lo apprezzo molto.”

Il calciatore ha inoltre speso delle belle parole per i tifosi partenopei: “Mi sostengono e fanno commenti positivi su di me. Cerco sempre di imparare dai miei compagni e sentirmi un giocatore più completo e maturo.”