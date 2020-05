Lozano: tre mesi decisivi per convincere il Napoli che non è un bidone

Lozano, tra voci di mercato e voglia di riscatto

Il nome di Hirving Lozano, in queste settimane in cui il campionato s’è fermato per cause di forza maggiore, è tornato prepotentemente alla ribalta. Appare evidente che le incognite su quando il calcio tornerà alla normalità abbia spostato l’attenzione degli addetti ai lavori sulle notizie di mercato. E riacceso le fantasie dei tifosi, stimolandone la passione. Sopita da ben due mesi di lockdown.

Insomma, il calciomercato tira sempre. Resta uno dei pochissimi argomenti che nemmeno nel bel mezzo di una pandemia, capace di cambiare per sempre le abitudini delle gente, sembra poter scalfire l’interesse attorno al pallone.

Pericolo minusvalenza sempre attuale

Parliamoci chiaramente, Lozano al Napoli ha fallito clamorosamente. Un talento che ha vissuto il suo punto più alto al PSV Eindhoven. Appena prima di precipitare nel baratro del dimenticatoio.

Precocemente bruciato, tra aspettative troppo grandi, scaricate idealmente sulle sue piccole spalle, dallo spessore decisamente infantile. Ed errori di gestione, tecnici e societari.

Addirittura, con l’arrivo di Gattuso, è sparito letteralmente dai radar. Finendo ai margini delle rotazioni e vedendo il suo già scarso minutaggio praticamente azzerato.

Indubbiamente, all’Ombra del Vesuvio hanno un problema. Trovare un modo per piazzare El Chucky, senza perderci troppo. E soprattutto, evitando di imbarcare una sanguinosa minusvalenza. Veramente insopportabile, per una società così attenta alla quadratura dei bilanci.

Everton, Ancelotti ed una stima rimasta immutata

Con cadenza sospetta, il messicano viene accostato all’Everton. Questo trasferimento, tutt’altro che malinconico, avrebbe senso. E sarebbe sicuramente una bella storia. Lozano ritroverebbe Carlo Ancelotti. E potrebbe tornare a lavorare con un tecnico che lo stima.

Si tratterebbe, però, di rilanciare un giocatore caduto in disgrazia. Quindi, sarebbe il caso di interrogarsi sui motivi per cui i Toffees dovessero essere disposti a gratificare le richieste economiche del Napoli.

Bisogna considerare che soltanto la scorsa estate, gli azzurri versarono nelle casse del Psv i 42 milioni della clausola risolutiva, per accaparrarsi il messicano. Oltre alla commissione di 5 milioni, pretesa da Mino Raiola per intermediare il trasferimento.

Inoltre, ad appesantire ulteriormente una operazione di per sé già assai onerosa, dal punto di vista finanziario, l’ingaggio garantito a Lozano. Che percepisce 4.5 milioni l’anno.

Cifre pesanti, con cui nelle segrete stanze dei bottoni, alla Filmauro, dovranno necessariamente scendere a compromessi. Se davvero vorranno agevolare il passaggio di Lozano sulle sponde della Merseyside, la cessione, per il Napoli, non sarebbe sicuramente indolore.

Ma le vie del mercato sono infinite. E queste formalità le potremmo pure delegare a Carletto da Reggiolo.

Il calcio liquido non ha esaltato Lozano

A proposito di Mister Curriculum. A peggiorare la valutazione complessiva su Lozano ha contribuito anche il sistema in cui il messicano è stato inserito.

Partendo da questo presupposto, il Napoli di Ancelotti ha ulteriormente complicato la possibilità di stimare positivamente le caratteristiche dell’ex PSV.

La cui influenza sul gioco degli azzurri, troppo spesso, si è fatta condizionare dalla scelta di un modulo che ha metabolizzato poco. E digerito peggio. Evidenziando, in percentuale maggiore rispetto ad altri compagni di squadra, tutti i suoi difetti. Piuttosto che nasconderli in un contesto collettivo.

Lozano si esalta quando può giocare sull’esterno. E ricevere la palla con i piedi sulla linea, fronte alla porta. Gli piace puntare l’avversario, partendo da lontano, sfruttando la sua velocità. Oppure attaccare direttamente la profondità, suggerendo il passaggio al compagno, per tagliare poi nello spazio.

Un discorso che vale ancor di più se viene impiegato piede opposto, lui che è un destro naturale, in fascia sinistra.

Troppo spesso, invece, Ancelotti l’ha utilizzato centralmente, tra le linee, costringendolo a destreggiarsi spalle alla porta. Una posizione ibrida, tipica del tanto decantato calcio liquido, che invece ne ha evidenziato abbastanza chiaramente i limiti tecnico-tattici.

Eredivisie, una Lega poco allenante

Lozano è giovane (a luglio compie 25 anni), ed ha lasciato ricordi positivi in Olanda. Un paese che ne ha compreso fino in fondo le potenzialità. Dov’è riuscito a esprimere pienamente tutto il suo talento. Nonostante la Eredivisie sia sostanzialmente ai margini dell’Impero calcistico europeo, rispetto alle cd. “Big Five”. Ovvero le cinque principali Leghe continentali.

Da quando è arrivato in Italia, il messicano, non si è mai svincolato del tutto dallo stato di incertezza che accompagna chi si trasferisce da un campionato come quello olandese.

Tanto prolifico, nella produzione continua di giovani talenti. Quanto inaffidabile. A causa della profonda ineguaglianza competitiva tra i primi tre/quattro club di vertice, ed il resto delle squadre. Una situazione oggettiva, che rende poco allenante la Eredivisie. Obbligando i calciatori che provengono da quel contesto ad un considerevole periodo di adattamento nella nuova realtà calcistica.

I numeri – 35 gol in 60 presenze, spalmati in due stagioni vissute da protagonista -, non rappresentavano, dunque, una garanzia assoluta circa il reale valore di Lozano. Anzi, hanno contribuito a determinarne una spropositata valutazione economica. Della quale, adesso, sono tutti prigionieri

Francesco Infranca

