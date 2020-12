Lorenzo Insigne, la situazione squalifica e ricorso del capitano

Lorenzo Insigne squalificato per una giornata e 10.000,00 euro di ammenda per l’episodio dello scorso Inter-Napoli. Il capitano del Napoli ha, proprio nelle scorse ore, rivolto le sue scuse all’arbitro Massa e ad i compagni di squadra.

Lorenzo Insigne, le sanzioni

Il folletto di Frattamaggiore salterà il prossimo match degli azzurri, Lazio – Napoli. Galeotta la frase “Massa vai a ca****” di Lorenzo durante l’episodio del rigore assegnato ai nerazzurri nello scorso mercoledì. Il giudice sportivo ha difatti evitato le due giornate di squalifica delle quali tanto si parlava, allungandone una con una multa per il napoletano.

Dalla sua Lorenzo Insigne ha anche chiesto scusa ai compagni per averli lasciati in dieci in una situazione tanto delicata dell’incontro. A dare ancora più grattacapi sono le assenze degli azzurri per il delicatissimo incontro di domenica prossima alle 20:45 contro la Lazio di Simone Inzaghi. I partenopei, infatti, aggiungono Insigne alla lista degli indisponibili dopo che nella stessa gara Mertens aveva subito una lussazione alla caviglia sinistra. Il belga non rientrerà prima di una decina di giorni. Gli indisponibili sono: Hysaj, Rrahmani, Osimehn, Mertens e Insigne.

Tante le difficoltà per il mister Rino Gattuso che si vede sempre più decimata la sua rosa. Il tecnico nelle dichiarazioni post Inter-Napoli ha espressamente riferito il suo dissenso in conferenza stampa. Queste le parole: “Solo in Italia si mandano fuori i giocatori perché mandano a ca***e un arbitro dopo un rigore dubbio”.

Intanto la società ha annunciato che farà ricorso per annullare la squalifica di Lorenzo Insigne.

