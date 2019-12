Lobotka – Napoli, è fumata bianca

Lobotka è un calciatore del Napoli sulla base di un accordo trovato tra la SSCN ed il Celta Vigo. La società di Aurelio De Laurentiis a Madrid ha alzato l’offerta per il calciatore, portando la parte fissa a 16 milioni di euro. A questi aggiungeranno dei bonus che porteranno il totale tra i 18 e i 20 milioni di euro complessivi. In questo modo, secondo quanto fa sapere calciomercato.com, è stata trovata l’intesa tra le parti. La fumata bianca è arrivata nel tardo pomeriggio, ma già in mattinata c’erano state delle schiarite sulla trattativa. A pesare è stata la volontà del calciatore di vestire la maglia azzurra. Cristiano Giuntoli ha lavorato di diplomazia, prima con gli agenti del calciatori poi con gli emissari del club che milita in Liga. Secondo Sky mancherebbe ancora l’ok del presidente del Celta, ma la strada è in “netta discesa”.