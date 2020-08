Lippi vuole Gattuso in nazionale: ecco perché Ringhio non rinnova col Napoli

Tu chiamali se vuoi sussurri di mezza estate. Da Roma, sempre più insistenti arrivano notizie che parlano di Gattuso cittì della nazionale dopo gli europei. Anche per questo Ringhio non vuole firmare nessun contratto a lunga scadenza col Napoli senza avere la possibilità di rescindere.

Possibile una cosa del genere? Sicuramente sì. Facciamo un passo indietro. Nelle scorse settimane, senza troppa enfasi dei giornali, a dire il vero, è arrivata la notizia del ritorno di Lippi nel Club Italia. Una sorta di supervisore. La notizia non è stata presa benissimo da Mancini, ovviamente. Che avrebbe fatto già sapere di non avere intenzione di andare avanti dopo gli europei.

Lippi ha quindi pensato a due suoi pupilli, Fabio Cannavaro e Rino Gattuso. Magari insieme, anche se poi ci sarebbe un problema non da poco per gli ingaggi. Soprattutto il “capitano” al momento guadagna una cifra impressionante in Cina. Per tornare a casa, e per allenare la nazionale, sarebbe disposto ad un sacrificio. Ma a tutto c’è un limite. Il problema non si pone invece da questo punto di vista per Gattuso, che anche al Napoli ha un ingaggio decisamente alla portata del Club Italia.

Quanto credito dare a questa indiscrezione? La notizia è decisamente verosimile. Il ritorno di Lippi nel Club Italia la rende un’opzione credibilissima. Ma proprio questo potrebbe essere il motivo per cui è bene non fidarsi troppo. E’ troppo facile immaginare che il cittì campione del mondo del 2006 pensi a qualche suo pupillo.

Talmente facile che potrebbe essere venuto in mente anche ad altri. Non proprio una fake news, ma una previsione invece che una notizia. Sta di fatto che se ne parla, anche in ambienti federali. E la decisione di Gattuso di non prolungare oltre il 30 giugno 2021 il suo rapporto col Napoli non fa altro che alimentare i “sussurri”.