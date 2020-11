L’ex Ministro Quagliariello su Juve-Napoli: “Di giustizia non c’è nulla…”

Ospiti “istituzionali” oggi ai microfoni di Marte Sport Live. Nella rubrica “Voce di popolo” è intervenuto l’Onorevole Gaetano Quagliariello, che riferendosi alla sentenza d’appello avverso la sconfitta a tavolino del Napoli, aggravata dal punto di penalizzazione, ha dichiarato senza tanti giri di parole: “Di giustizia non c’è nulla…”.

L’ex Ministro per le Riforme Costituzionali è andato oltre. A suo giudizio, la sentenza della Corte d’Appello Federale è stata costruita su un “Fatto principale sostenuto da una fonte del diritto superiore al diritto sportivo…”. In altre parole, il Napoli avrebbe agito secondo un’ordinanza sostenuta dal DPCM in corso, avvalorato da un Decreto Legge.

Antonio Petrone