Lega Calcio, Figc e Governo: il pentagramma nelle mani degli ipovedenti

Lega Calcio, Figc e Governo. Chi dovrebbe garantire le condizioni per far ripartire il campionato in sicurezza, pare davvero non abbia la benchè minima idea di come farlo.

Per disegnare l’attuale situazione di stallo, ci starebbe bene quel vecchio adagio della tradizione napoletana: ‘a carta ‘e museca ‘mmano ‘e cecate. Un proverbio antico, ma dal sapore sgradevolmente attuale. Che letteralmente, pur non rendendo appieno l’idea, viene tradotto in questo modo: lo spartito musicale nelle mani dei ciechi.

Appare evidente che si sia insinuata una curiosa sensazione in tifosi, addetti ai lavori o semplici calciofili simpatizzanti. Un misto di improvvisazione, condito dall’aggravante dell’incompetenza, maturata nei riguardi di chi si appresta ad affrontare la situazione del calcio in Italia. Ma per la quale non sembra affatto preparato, né tagliato.

Insomma, mettere il classico pentagramma nelle mani degli ipovedenti. Circostanza improduttiva, dagli effetti ovviamente inutili.

Lega Calcio, il nodo dei diritti televisivi

In Lega Calcio pensano esclusivamente a tutelare gli interessi dei presidenti, orientati innanzitutto a trovare una mediazione con i titolari dei diritti televisivi, funzionale a salvare i loro bilanci dal probabile default, piuttosto che l’italico pallone, nella sua globalità.

E mentre, tra i proprietari, qualche Solone non perde occasione per coprirsi di ridicolo. Annaspando, nel palese tentativo di tirare acqua putrida al mulino degli interessi personalissimi, le aspettative di coloro i quali immaginavano che il pallone potesse ricominciare a rotolare a fine mese, sono state gelate, dalla classica doccia scozzese.

Governo e pregiudizi ideologici

Così, per esempio, smentendo le dichiarazioni rilasciate non più tardi di qualche giorno fa, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha – de facto – cassato l’idea che la Serie A fosse sul punto di riprendere: “Non do per certi né l’avvio del campionato, né degli allenamenti, il 4 maggio…”.

D’altronde, la politica è per sua stessa essenza, la scienza del relativo. Un’arte assurda, dove tutto diventa possibile. Anche il ripensamento o la negazione di sé stessi.

Non bisogna dimenticare che il Governo, per ovvie ragioni, opera attraverso atti di natura meramente politica. E come tale, quindi, permeati di un duplice requisito. L’insindacabilità ed il soddisfacimento dell’interesse pubblico. E’ innegabile, però, che l’organismo cui è attribuita la direzione e la responsabilità dello Stato, nell’esercizio delle sue prerogative, sia ispirato dall’ideologia. E dunque, troppo spesso, il sistema concettuale che genera un provvedimento, è ammantato dal pregiudizio mentale.

Federazione, garante tra le parti

La Federazione brancola nel buio. Dovrebbe essere super partes. Mediare in maniera saggia ed equilibrata, ponendosi in posizione di garante neutrale.

Il Presidente Federale, Gabriele Gravina, ha portato avanti con onestà intellettuale e coerenza il ruolo istituzionale che ricopre. Quello di “terzo” tra le parti. Tuttavia, l’allegoria che ha utilizzato per rappresentare simbolicamente lo scenario che si prospetta all’orizzonte è stata alquanto eloquente: “Non posso essere il becchino del calcio italiano, fermarsi sarebbe un disastro. Ho la responsabilità di difendere il nostro movimento, se il campionato non riparte si avrà in futuro un grande impatto negativo…”.

Sostanzialmente, la Figc è schiacciata, tra l’esigenza di rivendicare un’autonomia, mai come in questo momento storico contingente, messa seriamente in discussione dal Governo, ed il terrore che il giocattolo possa rompersi definitivamente. Facendo crollare l’intera piramide calcistica, al pari di una fragilissima casa di carta.

Lega Calcio, Figc e Governo: palleggio di responsabilità

Insomma, i tre principali protagonisti della crisi che sta sgretolando le consuetudini, sociali e sportive, degli italiani, deputati a stabilire i princìpi cui attenersi per ritornare ad una pseudo normalità, non sanno assolutamente cosa fare. Peggio ancora, si palleggiano l’onere di assumersi la responsabilità, circa la ripresa dell’attività agonistica.

Sia ben inteso, in seno all’assemblea che controlla e gestisce la Serie A, c’è una spaccatura netta. Alcuni proprietari, infatti, hanno evidenziato la disponibilità a concludere la stagione ad ogni costo. Giocando eventualmente ad oltranza, fino a luglio inoltrato. Nonché, assumendosi l’onere economico di tenere in ritiro costante, l’intero carrozzone che accompagna un club: squadra, staff tecnico e organizzativo di contorno. Compresi attori vari e comparse eventuali. In soldoni, bisogna mettere in preventivo di isolare dall’esterno, per quasi tre mesi, almeno una cinquantina di persone.

Altri, invece, osteggiano apertamente la ripresa del campionato. E tirano per la giacchetta la Figc. Ovvero, ne sollecitano insistentemente l’intervento affinché li sollevi dagli eventuali effetti legali che potrebbero sopraggiungere a carico delle società, nella malaugurata ipotesi in cui qualche calciatore dovesse contagiarsi, una volta che la giostra riprende a girare.

In definitiva, secondo chi s’è messo di traverso, l’assunzione giuridica del rischio legato al Covid-19 sarebbe considerata una circostanza non più imprevedibile, nel momento in cui la Federazione, ricevuto il placet dal Governo, desse il là a ricominciare a giocare. In ossequio, chiaramente, al rispetto dei diktat in materia di sicurezza igienico-sanitaria promanati dall’Esecutivo. A quel punto, l’onere ricadrebbe tutto nell’alveo della responsabilità dei presidenti.

Nel frattempo che ciascuno dei protagonisti di questa indegna gazzarra resta ancorato alle sue ferree convinzioni, ideologiche e/o istituzionali, la passione dei tifosi muore…

Francesco Infranca

