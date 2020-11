Le pagelle di Napoli-Sassuolo. Disastro azzurro, si salvano in pochi

Le Pagelle

Ospina 6 – Incolpevole sulle due reti del Sassuolo, nel primo tempo si oppone bene ad una conclusione pericolosa di Boga.

Di Lorenzo 5 – Soffre le scorribande di Rogerio e di Boga. Commette, in maniera ingenua, il fallo che porta il VAR a decretare il calcio di rigore per gli ospiti.

Manolas 5,5 – Prestazione sporcata dall’ingenuità al 94’ sulla rete di Lopez. Attento per tutta la gara, si mette in modalità off nel recupero.

Koulibaly 7 – Il suo voto stride con la prestazione e con la sconfitta della squadra. Dopo San Sebastian, ancora una gara da gigante. Ci prova Raspadori, ci prova Boga, ci prova Traorè, tutti sbattono contro di lui. Le sue progressioni offensive avrebbero meritato l’incitamento del pubblico, che purtroppo non c’è.

Hysaj 6,5 – Prestazione gagliarda dell’abanese che vince il duello con Muldur. Taglia il traguardo delle 200 presenze in magli azzurra. (Dal 70’ Mario Rui 5 – Chiamato a dare maggiore spinta il compito non gli riesce. Troppo leggero sulla rete del raddoppio nero verde).

Fabian 4 – Chi l’ha visto? Non si vede, non si sente, fa la figura del pulcino pio difronte al gigante Locatelli

Bakayoko 6 – Bene nel primo tempo, dove il suo lavoro di schermatura alla difesa è positivo. Non è ancora al 100% e si nota nel corso della gara.

Politano 5,5 – Contro la sua ex squadra non riesce ad incidere come dovrebbe. Rogerio e Ferrari riescono a limitarne il raggio d’azione. (Dal 78’ Zielinski 4,5 – Entra è vero, ma nessuno se ne accorge. Il suo impatto sulla gara è come quello di un moscerino sul parabrezza di una macchina in corsa)

Mertens 4 – Non si vede mai e quando i compagni lo trovano, lui da due passi sbaglia. Gara in linea col trend negativo delle ultime due settimane. (Dal 70’ Elmas 5 – Rientra in campo dopo aver superato la positività al Covid, ma il suo impatto con la gara è pressoché impalpabile).

Lozano 5,5 – Così come Politano, non gli riesce quasi mai la giocata. Ci prova, tenta di saltare l’uomo e si propone nel primo tempo in qualche conclusione, poco troppo poco per arrivare almeno alla sufficienza. (Dal 65’ Petagna 5 – Non riesce ad entrare in gara. Chiriches riesce a fare buona guardia sul Bulldozer azzurro)

Osimhen 4,5 – Profondo rosso. Consigli gli regala l’occasione della vita, ma lui ripaga facendo fare bella figura al numero uno emiliano calciando senza Cazzimma. Sul finire del primo tempo sfrutta un erroraccio di Muldur si invola verso la porta, ma calcia alto. Nella ripresa ci prova di testa, ma non trova lo specchio. Il suo bilancio al momento è negativo.

Gattuso 4,5 – Inutile girarci intorno, De Zerbi con un nuvolo di ragazzini in campo e senza Berardi, Caputo e Djuricic, lo incarta. Da subito si evince una difficoltà del Napoli, troppo sbilanciato in avanti, in mediana. Passi per il primo tempo, ma le sostituzioni sono arrivate in ritardo, a gara già praticamente compromessa. Seconda sconfitta interna nelle ultime due gare e contro avversari decimati. Fosse arrivata una vittoria, quest’oggi il Napoli si sarebbe lanciato prepotentemente nella lotta al vertice, la sconfitta ridimensiona le aspettative che si erano create.