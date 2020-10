Le pagelle di Real Sociedad-Napoli. Koulibaly monumentale, male a centrocampo.

LE PAGELLE

Ospina 7 – Un solo intervento, quello su Portu al minuto 66’, ma decisivo. Il resto è ordinaria amministrazione.

Hysaj 5,5 – Sembra quasi un paradosso, ma gli riesce meglio giocare dal lato opposto. Gli avversari questa sera era di quelli fastidiosi, si prospettava una gara difficile per lui ed è stato così. In Generale, non merita la sufficienza.

Maksimovic 7 – Professore. Dirige la linea come l’Albiol dei tempi migliori, non una sbavatura e sempre puntuale in chiusura. Tira fuori una gara davvero di spessore.

Koulibaly 8 – E’ in serate come queste che gli si perdona qualche sbavatura lasciata qua e là in stagione. Ferma qualsiasi cosa passi dalle sue parti, avesse potuto, sarebbe riuscito a fermare anche l’aria. E’ stato l’incubo degli attaccanti spagnoli. Monumentale.

Mario Rui 6,5 – In linea con la gara di Benevento. Aveva assistito dalla panchina nelle prime gare stagionali, adesso, dopo prestazioni solide, sia a livello difensivo –Portu era avversario assai fastidioso- sia in fase di spinta, nel primo tempo va vicinissimo alla gioia personale. Qualche piccolo errore, ma tanto, c’era Koulibaly.

Bakayoko 6,5 – Parte in sordina, nel primo tempo soffre i movimenti di Merino. Cresce notevolmente nella ripresa e fa da filtro tra difesa e attacco. Positivo

Demme 5,5 – Ha visto giorni migliori. E’ in oggettiva difficoltà, lento nel pensiero ed impacciato nel primo tempo. Cresce, ma leggermente nella ripresa, ma la gara resta non sufficiente. (Dall’89’ Fabian SV)

Lobotka 5 – Niente, lo slovacco proprio non riesce a prendersi il Napoli. L’attenuante è la posizione, ma è proprio l’insieme della sua gara a palesare notevoli difficoltà. Non dà mai la sensazione di essere parte del progetto tattico di Gattuso. Rimandato. (Dal’ 61’ Mertens 5,5 – Entra in gara ma non è il solito Ciro, è un periodo grigio, ma passerà.)

Politano 7 – La vittoria porta la sua firma. Fino alla rete non era stata la sua migliore serata, ma è chiaro che quando un attaccante fa una rete da tre punti, il giudizio complessivo assume un valore diverso. Ah come tira Politano. (Dal’ 61′ Di Lorenzo 5,5 – Gattuso lo vede ovunque. Lo ha schierato lo scorso anno da centrale difensivo, in qualche gara sulla sinistra, negli ultimi tempi addirittura ha fatto il centrocampista aggiunto, e stasera ha fatto l’esterno alto. Questa posizione, in particolare, non è nelle sue corde e si è visto. Meglio quando ha dovuto aiutare Hysaj piuttosto che quando è stato chiamato ad assistere gli attaccanti.)

Petagna 6 – Lotta, fa a sportellate, ed all’occorrenza si trasforma in uomo assist. La tendenza ad uscire spesso dall’area di rigore, lo penalizza poi in alcune circostanze. Bisogna lavorare su questo aspetto per trasformare il Bulldozer in una macchina da goal. (Osimhen 5 – Entra bene in partita, ma prende un giallo per proteste assolutamente evitabile e poi, al novantesimo il fallo che gli costa il secondo giallo. Il temperamento è importante, crescendo probabilmente capirà che certi errori possono risultare dannosi per la squadra.)

Insigne 6 – La sua gara dura poco, appena ventidue minuti. Ventidue minuti nei quali però Lorenzo sfiora una rete magnifica, ma poi i muscoli lo costringono al ritiro. (Dal 22’ Lozano 7 – Praticamente nullo in fase offensiva, ma compie dei recuperi manco fosse un difensore nato. Lo vedi combattere contro chiunque, corre come un indemoniato. I goal sono arrivati ed arriveranno, ma in serate come questa, basta la “Garra”).

Gattuso 7 – E’ cresciuto. Sta diventando grande. A Milano lo accusavano di non saper leggere le partite e di sbagliare i cambi. Nulla di tutto questo nella sua stagione napoletana. Stupisce tutti con un largo Turn over, ma il suo Napoli non si snatura. La Real è una squadra che predilige il possesso ed era prevedibile che in determinati periodi della gara ci sarebbe stato da soffrire, ma i suoi ragazzi lo hanno fatto mostrando i muscoli ed infilando gli avversari nel momento giusto.