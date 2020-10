Le pagelle di Napoli-Az. Napoli sconfitto all’esordio europeo. Pioggia di insufficienze

LE PAGELLE

Meret sv – Mai impegnato dagli avversari e praticamente incolpevole sulla rete di De Wit.

Di Lorenzo 6 – Un po’ Esterno un po’ mediano. Un primo tempo di livello, ma nella ripresa cala vistosamente come tutta la squadra.

Maksimovic 6 – Una gara senza infamia e senza lode, la sua presenza si nota di più in fase di impostazione. Vince la gara interna col compagno di reparto.

Koulibaly 5 – Il senegalese incappa in una serata “nera”. Nel primo tempo un suo errore regala all’Az l’unico tiro verso la porta, nella ripresa fa anche peggio partecipando attivamente alla rete degli olandesi.

Hysaj 5 – Un passo indietro. Oggi l’albanese non riesce a replicare le ultime buone prestazioni. Anche lui, come Koulibaly è complice nell’azione che porta al vantaggio ospite. (Dal’58’ Mario Rui 5,5 – Entra bene in gara, mette dentro cross interessanti, ma sul finale della gara sbaglia puntualmente la giocata).

Lobotka 5 – Né carne né pesce. A quasi un anno dal suo approdo al Napoli, ancora non si è capito di che pasta sia veramente fatto. Finisce troppo spesso nella gabbia dei dirimpettai, non azzarda mai il lancio e si limita al passaggio a due metri. (Dal’ 65’ Demme 5 – Il gemello dell’equilibratore della scorsa stagione. In fase di appoggio commette errori madornali, mai veramente in gara).

Fabian 6 – Molto meglio nel primo tempo, dove regala giocate di “Redondiana” memoria. Nella prima troppo lezioso e quando gli capita l’occasione del tiro non riesce ad impensierire Bizot.

Politano 6 – Il migliore del reparto offensivo. Supera puntualmente gli avversari ed almeno ha il merito di calciare verso la porta. (Dal’83’ Bakayoko sv)

Mertens 5 – Ciro non c’è, purtroppo. Nel primo tempo sbaglia una occasione clamorosa, nel secondo tempo si vede pochissimo.

Lozano 5,5 – Reduce da due doppiette consecutive, tutti si aspettano tanto, ma stasera anche lui è assolutamente sottotono. (Dal’58’ Insigne 5 – Reduce da un infortunio muscolare, Gattuso nel momento di necessità si affida al suo capitano che, purtroppo, non risponde. Prova scialba di Lorenzo, a tatti irritante).

Osimhen 5 – Si vede poco e quando si vede sbaglia. Ha in tutto due occasioni, di testa, e non è mai pericoloso. (Dal’65’ Petagna 6 – Entra e subito si rende pericoloso di testa. Purtroppo, però, i suoi compagni non lo assistono a dovere).

Gattuso 5,5 – Le intenzioni erano buone, le parole anche. Ma la sconfitta interna contro un avversario indubbiamente inferiore, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Spariamo che questo schiaffo possa servire da lezione.