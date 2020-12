Lazio-Napoli, le pagelle: la sufficienza davvero a pochi azzurri

Il Napoli era chiamato a superare un test complicato: vincere senza Insigne e Mertens, due giocatori simbolo della squadra, contro un grande avversario come la Lazio; i due piccoletti si sono aggiunti ad Osimhen alla lunga lista degli indisponibili di Gattuso, che poco prima della partita perde anche Fernado Llorente, unica punta disponibile con Petagna.

Il Napoli si presenta nella sua versione peggiore e facilita enormemente il lavoro alla Lazio di Inzaghi, regalando due goal ad una squadra che raramente aveva fatto del pressing alto il suo punto forte. Gli azzurri sono scesi in campo per 10’, ma le partite durano 90 minuti più recupero. Il 2-0 in favore dei capitolini è un risultato giusto, ottenuto con il minimo sforzo dei padroni di casa.

Ospina 6: Incolpevole nelle due occasioni da goal, il colombiano è costretto a guardare da lontano i suoi giocatori sbagliare per 94 minuti. Registra il 100% di passaggi riusciti (25/25), è sempre affidabile in questo fondamentale.

Di Lorenzo 4.5: Nella terra di nessuno durante l’azione che porta al vantaggio della Lazio, non è utile in fase offensiva con cross sempre bassi e mai pericolosi. Non ha saltato una partita da inizio stagione, è difficile chiedergli più lucidità.

Koulibaly 5-: Fotocopia del Koulibaly visto lo scorso anno; lento nei contrasti e nelle letture. Viene ammonito abbastanza presto e sarà nella ripresa in una partita da dimenticare velocemente. (55’ Manolas 6: I subentrati non hanno inciso positivamente sulla partita, ma lui risulta sicuramente più affidabile del collega)

Maksimovic 5: Perde un solo duello aereo con Immobile, ma l’errore è decisivo; insieme a Kalidou è autore di una gara non soddisfacente, risulta più propositivo del compagno che però lascia prima il campo.

Mário Rui 4: Principale colpevole del secondo goal della Lazio; ha giocato una partita totalmente insufficiente ed è colpevole di troppe sbavature, oltre ad essere incapace di servire con la giusta qualità i compagni. (64’ Gholuam SV)

Fabián 4.5: E’ impossibile riconoscere lo spagnolo. Risulta lento ed impreciso con il pallone tra i piedi, che infatti perde spesso dando vita alle ripartenze capitoline. Qualche buon recupero difensivo, ma non è abbastanza.

Zieliński 4.5: Prova ad accendersi in qualche occasione durante il primo tempo, sparisce completamente nella ripresa; non riesce a trascinare la squadra come potrebbe, anzi sprofonda nel baratro dell’insufficienza insieme agli altri azzurri.

Bakayoko 5: A differenza di altri non commette evidenti errori, ed infatti tocca molti meno palloni dei compagni di reparto; insieme a Fabian forma una coppia lenta ed irritante. (64’ Lobotka SV)

Lozano 6: La notizia peggiore è il suo infortunio nel finale, sarà infatti costretto a lasciare il campo sostenuto durante l’uscita da due collaboratori; è l’unico a cercare costantemente la giocata, a puntare l’uomo ed a muoversi per tutta la partita tra le linee. Non riesce ad incidere a sufficienza, ma quasi nessuno lo aiuta. (74’ Malcuit SV: Sull’ingresso in campo del terzino francese si potrebbe scrivere un intero libro)

Politano 4.5: In questa partita emergono i suoi limiti più grandi: è costretto ad abbassarsi spesso e, lontano dalla porta, non può esprimere le sue qualità; un fantasma che perde tutti i contrasti (0/5) e non partecipa attivamente al gioco. (55’ Elmas 6: Più rapido nell’abbassarsi per giocare il pallone, cerca di velocizzare la manovra e lotta su ogni pallone spesso con successo)

Petagna 5.5: L’unico a meritare una lode insieme al messicano. Può giocare poche volte il pallone, e non lo fa male. Combatte con vigore ma non riesce ad essere pericoloso in alcuna occasione, per colpe non sue.

Gattuso 4: La formazione desta più di qualche perplessità ed i cambi non possono fare miracoli. Il Napoli è sceso in campo lento e svogliato, senza un’idea chiara. Inspiegabile il mancato ingresso di Demme, che con le sue qualità avrebbe dato molto a questa squadra.

