Le certezze di Giuseppe Riso, agente di Petagna: “Il Napoli sa che può contare su di lui!”

Dopo aver firmato il K.O. ai danni del Benevento, Andrea Petagna sembra non volersi fermare, infliggendo il colpo di grazia anche alla Sampdoria.

A certificare lo stato di grazia dell’ex Spal, ci ha pensato il suo procuratore. Intervenendo ai microfoni di Radio Marte, durante il programma Radiogol, Giuseppe Riso s’è soffermato innanzitutto sul rapporto creatosi tra il suo assistito ed il tecnico del Napoli. “Tra Andrea e Gattuso c’è un rapporto forte, sa che l’allenatore è un valore aggiunto e da lui sta imparando tanto...”.

Secondo il procuratore del centravanti, fondamentale per il suo assistito è l’ambiente. Solo sentendo la fiducia si può essere incisivi, pur entrando a partita in corso, ha spiegato Riso: “Petagna sente l’affetto della gente, che è stimato e rispettato. Gattuso gli chiede di stare più in area, anche i compagni sanno che possono contare su di lui. Credo che pure Mancini lo tenga in considerazione visto che stiamo parlando del centravanti del Napoli!“.

Impossibile alla luce delle voci che giungono da Bergamo, non soffermarsi su un altro attaccante, che tanto piace al Napoli, e che è amministrato dallo stesso Riso: il Papu Gomez. Ecco cosa ci rivela l’agente circa l’eventuale interessamento del Napoli: “Il Papu è il capitano dell’Atalanta ed è un uomo vero. Il Napoli? Adesso è presto per parlare di mercato e con i potrebbe non mi piace parlare…“.

Salvatore de Landro