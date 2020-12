Lazio vs Napoli, le ultime dai ritiri e le probabili formazioni

La partita di stasera sarà per Lazio e Napoli un passaggio ideale funzionale a cercare un pronto riscatto. I padroni di casa sono reduci da una sconfitta contro il Verona e da un pareggio contro il Benevento.

Gli ospiti sono stati battuti dall’Inter.

La Lazio recupera Acerbi ma deve comunque fare a meno di Leiva. Anche Parolo è indisponibile. Simone Inzaghi pare orientato a confermare la medesima formazione che martedì ha pareggiato a Benevento.

Ovviamente, il 3-5-2 non si discute. In porta, continua a tenere banco il dualismo Reina-Strakosha, che vivrà un’altra puntata a favore dello spagnolo. Non a caso l’ex di turno è stato promosso titolare nelle ultime uscite.

In difesa Patric e Luiz Felipe si contendono una maglia nel terzetto arretrato. Con il secondo, probabilmente, nell’undici di partenza. Il recupero in extremis di Acerbi, oltre a Radu completano la linea.

Sulle fasce Lazzari e Marusic. In mezzo al campo scontata la conferma di Escalante, preferito a Cataldi. Mezz’ali Milinkovic e Luis Alberto.

In attacco, vicino ad Immobile ci sarà Correa.

Il Napoli dovrà fare a meno dello squalificato Insigne. Che si aggiunge agli infortuni di Mertens e Osimhen.

Al di là di queste defezioni, Gattuso, nella logica della turnazione, opterà per Nikola Maksimovic e non per Kostas Manolas, al centro della difesa.

Fabiàn Ruiz si dividerà i compiti di regia. Mentre le chiavi dell’attacco azzurro, invece, saranno affidate ad Andrea Petagna.

Le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.

NAPOLI (4-2-3-1) – Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna. All. Gattuso.