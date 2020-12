Lazio-Napoli, Maradona e Paolo Rossi: parla Igor Protti

A poche ore da Lazio-Napoli in diretta esclusiva sulla pagina Instagram di “Taca La Marca” è intervenuto Igor Protti. Con l’ex calciatore di Napoli, Lazio, Bari e Livorno tra le tante, capocannoniere del campionato, ci siamo soffermati su tanti aspetti del calcio attuale ed aneddoti. Ecco quanto emerso nel corso della diretta:

Lazio-Napoli bella partita

Sul match di stasera: “Lazio-Napoli una bella partita perché quando giocano il loro calcio sono partite molto belle da vedere dal punto di vista tecnica. Il Napoli ha delle defezioni in attacco, vista la squalifica di Insigne, le assenze di Martens e Osimhen, è dunque in stato di emergenza. Il Napoli però dall’arrivo di Rino Gattuso ha dimostrato di essere un gruppo forte e poter fare a meno anche di giocatori importanti. La Lazio in campionato vive un momento non entusiasmante ma sono anni che gioca un bellissimo calcio. Il centrocampo della Lazio, quando è in giornata, con gente come Luis Alberto – pazzesco quando sta bene – Milinkovic Savic, centrocampista che è anche attaccante e quando ci sono gli spazi va a saltare. Mi aspetto un gran bella partita, equilibrata. Così come sarà equilibrato questo campionato fino alla fine, come mai negli ultimi 10 anni”.

I ricordi

Maradona e Paolo Rossi: “Ho conosciuto entrambi in modalità diverse. Conobbi Maradona in una partita di Coppa Italia nel lontano 1987, ero con il Livorno che sfidava il Napoli grazie alla vittoria di coppa Italia di C. Ci ritrovammo nel girone il Napoli di Maradona, Careca e Giordano, la Fiorentina di Baggio. In quell’occasione conobbi Diego sul campo. Invece Paolo Rossi ebbi modo di conoscerlo fuori dal campo, essendo io approdato in A più tardi. Come scritto anche in un mio post, ebbi occasione di incontrarlo nel 96 in Sardegna. Avevo 15 anni quando vincemmo i Mondiali dell”82 e ancora ricordo i festeggiamenti sul lungomare di Rimini in cabrio. Era un idolo”.

“Quando ci incrociammo fu lui il primo a salutarmi, fu lui a dirmi “Ciao Igor”. Rimasi stupito perché è vero che quell’anno fui capocannoniere ma lui mi salutò per primo e questo dimostra la grandezza della persona. Un altro episodio simpatico con Diego accadde non con me direttamente: eravamo all’Armando Picchi mentre aspettavamo gli arbitri, le squadre erano schierate e passarono i componenti della panchina, passò il nostro allenatore in seconda Giampaglia si fermò con Diego, lo guardò negli occhi, gli mise la mano dietro la testa e gli disse: “Bravo, giochi benino!” e Diego scoppiò a ridere”.

