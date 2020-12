Napoli: notte fonda all’Olimpico, troppo brutto per essere vero

La sconfitta con la Lazio è sicuramente una partita dai molti significati per il Napoli. Che impatta moltissimo, non solo per i risvolti prodotti sulla classifica degli azzurri. Scivolati verso il basso e inesorabilmente risucchiati nel gruppone di chi aspira ad un posto nella prossima Europa League, e poco altro.

Innanzitutto, balza agli occhi con evidenza che, se escludiamo la reazione immediatamente dopo il primo gol, tre minuti di forcing asfissiante e continuo, i partenopei sono stati letteralmente inguardabili.

E purtroppo, quest’anno, non è la prima volta che il loro elettroencefalogramma risulti paurosamente piatto.

Senza ritmo e imprevedibilità

L’ennesima prova incolore di una squadra assente e prevedibile. Che si limita a trotterellare per il campo, imbolsita, senza la benchè minima idea di cosa farsene del pallone.

Gli azzurri continuavano a spostarlo da un lato all’altro, a ritmi da torneo amatoriale, senza alcun costrutto.

Appare evidente che Gennaro Gattuso non sia ancora stato capace di veicolare al gruppo un assioma molto semplice. Ovvero, che c’è una sostanziale differenza tra il possesso ed il dominio.

Il Napoli esercita un giropalla sterile, nient’affatto funzionale a creare superiorità numerica e posizionale. Situazioni che permetterebbero di guadagnare campo, spostando la difesa avversaria. E dopo andare a colpirla.

Anche all’Olimpico, gli azzurri hanno passato buona parte della gara a muovere il pallone lentamente ed in orizzontale. Purtroppo, non una novità.

Altro che tentare di dominare il gioco attraverso il possesso. Ormai siamo alla gestione dell’attrezzo fine a sé stessa, fatta con grande fatica.

Un dato quantitativo, ma ingannevole, che corrisponde poco o nulla alla filosofia dell’allenatore. Che non riesce a vedere le sue idee realizzarsi compiutamente.

Napoli costruito male e allenato peggio

L’attualità, dunque, mette la società davanti ad una innegabile verità. L’ultima partita dovrebbe avere finalmente aperto gli occhi. Questa squadra sembra costruita male e allenata peggio.

Perché, nonostante la qualità della rosa sia altissima, riuscire a vedere il Napoli sviluppare calcio maggiormente di reparto, indipendentemente dalle giocate dei singoli, è tutt’ora mera utopia.

Solo uno dei tanti problemi da risolvere, quello dell’equilibrio, dal punto di vista della produttività, sia nella fase di costruzione che difensiva. Nonché nei risultati conseguiti finora. La tendenza alla discontinuità, quindi, la fa da padrone.

Poi c’è il tema dei macroscopici errori individuali. E qui veniamo alle dolenti note, che si ripetono con puntualità disarmante.

L’annoso problema del terzino sinistro affligge gli azzurri da un bel po’. E colpevolmente nulla è stato fatto per porvi rimedio. Mario Rui non dà garanzie sul piano della tenuta difensiva, che continua ad essere alquanto discutibile.

Commette errori grossolani non solo dal punto di vista posizionale. Con lui in campo si manifestano svantaggiosi mismatch in quasi tutti i duelli uno contro uno.

E’ innegabile che interpreti il ruolo proponendosi spesso in avanti. Una richiesta specifica di Ringhio, che pretende laterali molto alti e aperti, per dare ampiezza alla manovra.

Un atteggiamento, però, che ha un risvolto tattico apparentemente trascurato dall’allenatore e dal titolare della fascia mancina.

Ossia, dover gestire tanto spazio alle spalle. Una circostanza che implica una condizione fisica e mentale, connessa alla necessità di correre all’indietro per coprire ampie porzioni di campo.

Cosa che, ad oggi, il portoghese non sempre riesce a fare.

Tutto questo, trascurando la grandissima amnesia che ha generato il raddoppio della Lazio. Scaricare la palla dall’esterno all’interno del campo, con la squadra in uscita dalle retrovie, è semplicemente delittuoso.

In definitiva, il Napoli può continuare ad avere un ruolo da coprotagonista in questo campionato. Tuttavia, è chiaro che queste battute a vuoto non aiutano a maturare una mentalità vincente e proattiva.

Niente di meglio all’orizzonte

Una riflessione sullo stato del Napoli in questo momento impone la necessità di rinnovare la fiducia nel tecnico. All’orizzonte non si intravede niente di meglio. E vedere se la teoria, cioè il calcio che vorrebbe Gattuso, si trasformi in pratica, è un esercizio intrigante.

Nondimeno, il momento stimola a una considerazione a medio/lungo termine. Forse la celerità con cui la proprietà sta cercando di chiudere il rinnovo contrattuale con il titolare della panchina è azzardata.

Sarebbe lecito non correre troppo e attendere ulteriori sviluppi.

Non è comprensibile la voglia spasmodica di legare le sorti di un progetto ambizioso, teso ad aprire un nuovo ciclo vincente e duraturo, ad un allenatore soltanto perché soddisfa determinati parametri caratteriali.

Determinazione, cultura del lavoro e abnegazione non gli fanno certamente difetto. Ma Gattuso, al netto della empatia che suscita in tifosi e addetti ai lavori, dovrebbe essere giudicato esclusivamente per il lavoro sul campo.

Ed il Napoli mortificato dalla Lazio è davvero lontano dall’aver trovato quelle geometrie capaci di qualificarlo con naturalezza una squadra d’altissima classifica…

Per approfondire

Segui anche PerSempreCalcio