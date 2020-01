“L’autogol” con la Rai figlio dell’aria irrespirabile che c’è nel Napoli

Il clima di tensione che c’è all’interno del Napoli Calcio lo si può evincere da un episodio banale accaduto lunedì sera. Poco prima dell’inizio della gara la Rai stava intervistando Lorenzo Insigne. Le interviste sono in genere una cosa inutile. Tranne casi rarissimi, non si dice mai nulla di interessante. Frasi fatte, banali. Questo sia dopo la partita, sia il giorno prima. Le interviste all’arrivo delle squadre allo stadio sono come inutilità seconde solo alle interviste alla fine del primo tempo. Detto questo mentre Insigne faceva sfoggio di frasi fatte uno dei responsabili dell’Ufficio Stampa del Napoli lo ha interrotto, adducendo che non era da contratto possibile una cosa del genere. Non era vero, come il Napoli è stato costretto ad ammettere scusandosi sul suo profilo twitter.

Che l’ufficio stampa non conosca le norme che regolano i rapporti con le emittenti è gravissimo. Stiamo parlando del sistema che mantiene il calcio italiano. Il Napoli in particolare che non ha un ufficio marketing capace di produrre reddito adeguato. Ma a prescindere sarebbe bastato un po’ di buon senso per gestire la situazione.

Però prendersela col malcapitato giornalista non ci sembra giusto. E non diciamo questo per difendere uno della categoria. La realtà è che il livello di tensione in società è altissimo. Lo vedi in campo con errori incomprensibili, lo vedi fuori dal campo. Nessuno ha dimenticato quello che è successo dopo la partita col Salisburgo. Con il litigio furioso negli spogliatoi, seguito dalla fuga di giocatori e tecnici, oltre che della proprietà, senza fare nessuna comunicazione. Con l’Ufficio stampa che non aveva idea di cosa dire o fare per giustificare la cosa.

In queste condizioni è impossibile lavorare. Sia sul campo, sia fuori dal campo.