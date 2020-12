L’agente Francisco Valdivieso avvisa il Napoli: “La Real gioca sempre per vincere…”

Archiviata la gara di Crotone, il Napoli è già a lavoro per preparare la partita di giovedì contro la Real Sociedad. Nel consueto appuntamento quotidiano con la trasmissione RadioGoal è intervenuto Francisco Valdivieso. L’agente cura gli interessi, tra gli altri, di Alex Remiro, estremo difensore dei baschi, che finora ha subito solo 8 gol in 16 partite.

Il procuratore prospetta quale potrebbe essere l’andamento del match decisivo per le sorti del gruppo F di Europa League: “Immagino che la Real verrà a Napoli per esercitare il solito stile di gioco, quello impartito da mister Alguacil. Provare a vincere sempre. A maggior ragione perchè la vittoria sarà l’unico risultato a disposizione...”.

Situazione diversa per il Napoli, che potrebbe raggiungere la qualificazione ai Sedicesimi accontentandosi anche di un pareggio. Secondo Valdivieso, sarà una gara a viso aperto: “La squadra basca gioca sempre allo stesso modo. In Europa League, la Real ha affrontato avversarie che hanno avuto un atteggiamento difensivo…“.

Valdivieso conclude il suo intervento a Radio Kiss Kiss parlando del suo assistito, Alex Remiro, monitorato proprio dal club partenopeo. Napoli sembrerebbe molto gradita. Anzi, una destinazione quasi ideale. L’agente dimostra il suo gradimento: “Alex sa che il Napoli è una grande squadra, pronta anche per la Champions League. Rispetto e considerazione massima per il club napoletano, che tra l’altro anche in Serie A occupa posizioni da vertice. Un’esperienza a Napoli? Per la crescita di un calciatore è importante confrontarsi con altri campionati ed altre culture. A maggior ragione l’Italia e in particolar modo Napoli, grande città del Sud. Certo che ne sarebbe felice...”.

Salvatore de Landro