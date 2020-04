La Serie A e la questione etica: non è populismo

La Lega è ansiosa per far ripartire la Serie A, proprio per non perdere il gettito economico e non ritrovarsi ad affrontare un’estate bollente in termini di ricorsi. Il problema è che c’è un virus che imperversa. Proprio il coronavirus, avversario invisibile e non stanabile con un esercito, sarà il decisore supremo.

Premessa

Il protocollo FIGC emesso ieri, che reca le linee guida sul da farsi qualora un calciatore venga trovato positivo, è a dir poco inquietante. Ne riportiamo un estratto:

“In caso di accertata positività del soggetto, nei confronti dei suoi contatti stretti (verosimilmente tutto il GRUPPO squadra nel caso si tratti di uno dei componenti), si procederà a:

isolamento fiduciario con sorveglianza attiva;

ripristinare tutte le misure più «rigide» di distanziamento e sospendere temporaneamente gli allenamenti di gruppo fino alla ripetizione dei test molecolari rapidi (2 test a 24 di distanza) e sierologici e verificare la loro negatività. I test sierologici saranno ripetuti entro 5-7 giorni;

la pulizia e la sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione, dandone tempestiva comunicazione al datore di lavoro, all’RSPP e al Medico competente”.

Si toccano vette mai viste. Il protocollo non spiega come procedere in caso di positività di un calciatore per quanto riguarda la Serie A. Tutti fermi? La squadra in quarantena poi recupererebbe le partite in seguito? Questo ovviamente intaserebbe il calendario. Considerando che questa nuova esposizione aumenterà il rischio di nuovi contagi e che il coronavirus non sparirà certamente da solo, la sensazione è che, qualora la Lega decretasse la ripartenza a giugno, bisognerebbe di nuovo fermare tutto.

Il problema etico

Non entrando nel merito di affermazioni populiste del tipo: “Muore tanta gente e questi pensano al calcio”, la vexata quaestio giace nel dilemma tra salute ed economia. La Serie A dà lavoro a tante persone e non può permettersi di fermarsi per troppo tempo, e su questo siamo d’accordo. Ma, come giusto che sia, “meglio avere più poveri che più morti”, come dichiarato dal presidente argentino la settimana scorsa. Pertanto, lo stesso governo impedirebbe la ripartenza qualora non fosse garantita questa sicurezza.

Il punto è che si configurerebbe una sorta di “bargaining”, con il governo che ingloberebbe il calcio in una delle prime attività a ripartire nella prossima fase, pur con mille dubbi, date le pressioni per far rimettere in moto la giostra. Questo implicherebbe la disputa di partite in condizioni surreali, ovvero a porte chiuse, con tutti gli effetti collaterali di cui abbimo parlato, ponendo un problema etico.

Stando a quanto riportato sui giornali, servono circa 1400 tamponi, oltre a test sierologici, per consentire la ripresa degli allenamenti. Tamponi che ovviamente sarebbero effettuati continuamente ai tesserati delle varie società ma, a quanto pare, non verrebbero effettuati con la medesima frequenza alle persone che contribuiscono alla realizzazione di allenamenti e partite. Si tratta di addetti alla sicurezza, cameramen, tecnici degli impianti, personale medico, etc…

In più, il numero di tamponi a disposizione del servizio sanitario nazionale è limitato. Un articolo pubblicato da linkiesta spiegava che in Lombardia servono almeno 20.000 tamponi al giorno, ma non ne abbiamo la capacità. Non sfociamo pertanto nel populismo affermando che non è eticamente corretto togliere dei tamponi a disposizione dei malati per utilizzarli per il calcio.

Alcune persone sono decedute o sono finite in terapia intensiva perché è stato impedito loro di sottoporsi a tampone. Sottrarre dei tamponi a dei probabili malati per metterli a disposizione di persone sane non è eticamente corretto. Le dichiarazioni del Ministro Speranza sono intrise di populismo, ma contengono un fondo di verità. Essendoci ancora bisogno di tanti tamponi, utilizzarli per far ripartire la macchina Serie A non è una grande idea. Il tutto, come sostenuto in questo articolo, con il fortissimo rischio di dover sospendere e, con ogni probabilità, annullare la stagione nel caso (estremamente probabile) di nuovi casi. Vi avevamo anticipato questo problema a fine febbraio e puntualmente è andata così. Tutto questo, nonostante le dichiarazioni dei vertici UEFA determinati a far disputare coppe europee ed Euro 2020, dichiarazioni che nel giro di pochi giorni sono andate a farsi benedire…

Vincenzo Di Maso