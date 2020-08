Gattuso ha paragonato la partita col Barcellona ad una scalata all’Everest. La storia insegna che scalare la montagna più alta del mondo è difficilissimo. Non impossibile. Quindi proviamoci.

Non c’è bisogno di spiegare perché siamo ai piedi dell’Everest, e c’è da scalare quasi 9mila metri di dislivello. Basta dare un’occhiata alla parte finale della formazione catalana: Messi, Suarez, Griezman. Questo giusto per far capire contro chi si va a giocare. A furia di leggere che il Barcellona è in difficoltà, e che ha problemi di formazione, uno si dimentica la realtà delle cose. Qui ci sono giocatori che possono decidere la partita con una giocata. Anche se sono annunciati fuori forma. All’andata, sei mesi fa (sic!9 il Napoli stradomiinò. Ma bastò una giocata a Griezman, che per il resto della partita non si vide, per indirizzare la partita.

Che partita dovrà fare il Napoli per tentare il miracolo? Le parole di Gattuso sono chiarissime: si dovrà fare la partita perfetta. Sapendo che potrebbe anche non bastare. Se il Napoli dovesse giocare al 115% delle sue possibilità, al Barcellona basterebbe probabilmente giocare all’80% per passare il turno. E non ha senso neanche dire che gli azzurri dovranno giocare bassi o pressare alti. Nel bene e nel male il Napoli potrà fare quello che il Barcellona consentirà di fare. Hai voglia di dire che bisogna aspettarli bassi e ripartire. Perché uno come Messi lo spazio lo trova anche nel nulla. Hai voglia di chiudere tutto, se sono in serata non ce ne è per nessuno.

Al tempo stesso non ha molto senso dire che bisogna fare una partita coraggiosa. Provare a tenere la linea di difesa alta, e tenere il pallino del gioco. Per fare una cosa del genere bisogna avere il pallone. E questi sono capaci di non fartelo vedere mai. Il tiki-taka è nata alla Masia…

Il Napoli deve adattarsi alla situazione. Fare sua la regola d’oro dello Judo. Un judoca sa che se l’avversario spinge, lui deve tirare. Se l’avversario tira, lui deve spingere. Si deve adattare alla circostanza. Gli azzurri devono fare la partita che il Barcellona consente di fare. Con la massima attenzione. Sapendo che non sono ammessi errori. In difesa ed in attacco. Già perché il Napoli sa che almeno un gol lo deve fare. Quindi in attacco non si potrà sprecare la minima occasione, sperando che arrivi.

La partita ideale è quella che vede gli azzurri con una doppia linea, diciamo un 4-5-1 per chiudere i varchi. Sperando di tenere il risultato in bilico fino alla fine. Per poi provare nei minuti finali. In questa ottica anche prendere un gol non sarebbe un disastro. Non cambierebbe molto le cose, visto che in ogni caso un gol andrebbe fatto.

Comunque siamo ai piedi dell’Everest, il campo base è stato allestito. A questo punto via alla scalata. Tanti sono stati rimbalzati dalla montagna più alta del mondo. Ma alcuni, molti, alla fine hanno messo il piede sul tetto del mondo. L’impresa è possibile. Ed in questo caso, a differenza di quello che avviene sull’Himalaia, non si rischia la vita… Proviamoci