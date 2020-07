La prova col Sassuolo è andata malissimo. A Milano bisogna provare altre cose

Gattuso aveva detto che la sfida con il Sassuolo era un banco di prova ideale per la sfida al Barcellona. Se si giocasse alla play Station ci sarebbe un che di vero. Ma il calcio è un’altra cosa. Un cono è il Barcellona, altro il Sassuolo. In ogni caso il test è andato malissimo. LA vittoria è anche giusta, non badate ai 4 gol annullati. Erano tutti e quattro irregolari, sarebbe stato uno scandalo non fossero stati annullati. Ma il Napoli ha sofferto le pene dell’inferno giocando in un certo modo. Pensare di ripetere quella cosa l’8 agosto sarebbe da pazzi.

Ed ecco che il test con l’Inter diventa attendibile per un altro motivo: il Napoli può provare la partita difensiva. Quest’anno le migliori prestazioni si sono avite quando gli azzurri si sono accucciati davanti al portiere. A San Siro si può provare questo tipo di situazione. Neanche l’Inter è il Barcellona, ma certamente è più attendibile del Sassuolo.

Non essendo ottuso, Ringhio deve aver visto che non si può giocare con un centrocampo con Lobotka (o Demme) più due trequartisti, quali sostanzialmente sono Zielinski e Fabian Ruiz. Serve a questo Napoli un mediano in più, semmai spostando Fabian più avanti.