La Lega ed i diritti TV: la svolta è solo un pasticcio

Così è se vi pare: secondo la ricostruzione fatta da tutti i quotidiani nazionali la Lega ha bocciato il progetto di De Laurentiis. Non si fa il canale privato, si procede più o meno come prima. L’unica differenza è che la Lega venderà in proprio i diritti TV, non lo farà più attraverso una società terza. E difatti tutti hanno parlato di svolta storica. Nessuno per altro ha spiegato perché si tratta di svolta storica. E difatti si fa fatica a vederla.

Sin qui la Lega di A ha provveduto a vendere i diritti attraverso un terzo. Adesso… è la stessa cosa. Con un passaggio in più. La Lega ha deliberato di creare una nuova società che venderà in proprio i diritti. Una società che sarà allargato a dei fondi di investimento, per una quota del 10%. Il che vuol dire, a naso, che i fondi prenderanno per loro il 10% delle entrate future. Provvederà il nuovo fondo a vendere i diritti? In questo caso, a naso, ci sarà un costo aggiuntivo. Se anche non ci fosse saremmo nella stessa identica attuale.

La verità, almeno per quello ci appare, è che l’operazione serve a far cassa subito. Il fondo che avrà l’alto onore di entrare in questa “new company” (ma perché non dire nuova società?) verserà una bella somma di danaro. Non si sa ancora quale sarà il fondo prescelto, ma diciamo che parliamo più o meno di 1 miliardo e mezzo.

Problema: di chi è la Lega? La Lega è composta dalle 20 società di serie A. Ogni anno c’è un ricambio del 15%: tre retrocedono, tre sono promosse dalla B. Se i soldi arrivano oggi, a chi vanno? Indubbiamente alle 20 società che oggi fanno parte della serie A. Però… La nuova società appena creata inizierà la sua attività vendendo i diritti per i campionati che vanno dal 2021 al 2024. Sin dal primo anno del nuovo contratto ci saranno 3 società diverse. Alla fine, non sarà così, ma potrebbe essere, dopo tre anni ci sono 9 società diverse, quasi il 50%.

Ovviamente non parliamo però di soli tre anni. Un fondo che versa, immediatamente, 1 miliardo e mezzo per il 10% di una società, non lo fa per beneficenza. Lo fa per guadagnare. Oggi i diritti TV valgono circa 1 miliardo l’anno per l’Italia, poi c’è estero, che al momento frutta poco o nulla. Ci sono spiccioli che arrivano in altro modo. Qualcosa arriva dalla Rai, per Novantesimo minuto e le varie trasmissioni. Lo stesso dicasi per Mediaset, La7, e la altre emittenti. Spiccioli.

Nel calderone non possiamo conteggiare la Coppa Italia. Alla Coppa Italia non partecipano solo squadre della Lega di A, quindi non è la Lega da sola che ha diritto a vendere i diritti televisivi. Diciamo, a buon peso, 1 miliardo e mezzo. Che non è la cifra che incassano ad oggi le società, Coppa Italia compreso, ma quella che vorrebbero incassare.

Passiamo per buona questa cifra, non c’è problema. Un fondo che interviene in questa nuova società prende ogni anno 150 milioni. Servono dieci anni per rientrare in questa somma. Poi ci sarebbero gli interessi maturati, l’inflazione. Ed il guadagno che deve avere chi investe e si accolla un rischio. Ma vogliamo essere iper ottimisti: diciamo che un fondo investe perché scommette sulla crescita del fatturato. Ma meno di 10 anni sarebbe un azzardo. 10 anni fa, campionato 2010-2011 in A c’erano, tra le altre, Bari, Catania, Cesena, Palermo, Parma che sono fallite. Oltre a Chievo, Lecce e Brescia che oggi sono in B…

De Laurentiis aveva proposto ben altro. Voleva non solo vendere i diritti TV, ma produrre le immagini, venderle in proprio, attraverso un meccanismo complicato. Magari anche inattuabile. Ma è innegabile che era una novità. Una proposta per far crescere il fatturato. Un rischio, magari, ma era una innovazione. L’operazione fatta è servita solo ad incassare qualcosa di soldi subito. Per altro con aspetti giuridici che non sembrano essere stati valutati.

Per non sapere ne’ leggere ne’ scrivere Galliani, diggì del Monza, ha messo le mani avanti. Lui, che di Lega ne sa qualcosa, ha fatto notare l’assurdità di dare soldi alle società attualmente in A, vendendo un qualcosa che in futuro potrebbe non essere loro. Ineccepibile. Il presidente della Lega ha garantito che ci sarà un premio di promozione per chi arriva in A in futuro. Però… Se il Monza di Galliani arriva in A quest’anno prende il premio, ok. Ma se poi nei successivi 9, 10 anni non retrocede che succede?

Altro esempio: una squadra di A attuale, una qualsiasi, retrocede dopo aver preso i soldi. L’anno dopo viene promossa, e poi la storia si ripete ogni anno, che succede? Ha preso i soldi subito, e li prenderà un anno si ed uno no per la promozione. Semmai prende anche ogni anno lo scivolo che va a chi retrocede.

Comunque si vede questa storia non diciamo che sia un imbroglio, ma certamente un mistero fitto. Una sorta di plus-valenza fittizia, che non porta soldi, ma sposta i debiti in avanti.