La Juve paga i privilegi di Cristiano Ronaldo

Sarri era il tecnico meno adatto ad allenare questa Juve- Non è una questione di gestione dei campioni. E’ che se hai in squadra uno come Cristiano Ronaldo Sarri non sarà mai l’allenatore adatto. Per di più Sarri paga anche gli errori della società. trano a dirsi, ma le colpe principali di questa post-lockdown sono in larga parte della società bianconera.

Facciamo un passo indietro. Siamo ai primi di marzo. Attività sospesa. La Juve autorizza Cristiano Ronaldo a restare in Portogallo (era andato a trovare la madre). Si sa, quando CR7 chiede qualcosa non è possibile dire di no. Ma quando concedi un permesso a lui non puoi negarlo a nessuno. Higuain ha pensato bene di scappare di notte, con un aereo privato. Lo ha fatto addirittura mentre era tecnicamente in quarantena, visto che un compagno di squadra, Rugani, era positivo. Poi sono andati via tutti.

Quando si è capito che l’attività sarebbe ripresa è stato un lento rientrare. Per di più, venendo dall’estero, con un lungo periodo di quarantena de seguire. CR7 è tornato in condizioni decenti (ma il suo rendimento in campionato non è stato esaltante). Altri in condizioni pietose. A cominciare dal Pipita.

A Napoli, per dirne una, nessuno si è mosso. Così come altre squadre non hanno autorizzato i giocatori a lasciare l’Italia.