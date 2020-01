La Juve di Sarri ha un punto debole: Cristiano Ronaldo

La Juve di Sarri non sarà mai come “quel” Napoli. Ha giocatori fortissimi. In questa Juve di “quel” Napoli giocherebbe il solo Koulibaly. Ma i bianconeri hanno un punto debole: Cristiano Ronaldo.

Calma, non siamo pazzi. Nessuno nega che sia stato uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Il più forte senza dubbio dell’ultimo decennio, con buona pace di Messi. Ed ancora oggi, essendo un atleta straordinario, è tra i migliori al mondo. Ma è un pesce fuor d’acqua in una squadra di Sarri.

CR7 gioca per sé e non per la squadra. Non si considererà mai una pedina. L’idea che possa muoversi seguendo direttive del tecnico è inconcepibile. Lui fa esattamente quello che la testa gli dice di fare. Per esaltarsi ha bisogno che la squadra giochi per lui. Il che non è sbagliato, sia ben chiaro. Un fenomeno come lui ha maturato sul campo il diritto a tutto ciò. Per altro i risultati gli danno anche ragione.

Ma… CR7 ha sostanzialmente esonerato Allegri perché non gli piaceva il suo modo di giocare. Allegri è un pragmatico. Figlio di quella scuola italiana per pensa all’equilibrio e non allo spettacolo. A vincere le partite 1-0 e non 5-4. Un sistema di gioco che Ronaldo non ama. E non ha mai nascosto la cosa. Non è un mistero che uno dei suoi allenatori preferiti sia Ancelotti, uno che lascia liberi i talenti di fare ciò che vogliono.

Sarri ha un’altra visione. Sicuramente più offensiva, e questo piace al portoghese. Ma pretende che tutti i giocatori si muovano come fossero pedine su una scacchiera. La leggenda narra che quando arrivò a Dimaro pretese di insegnare ad Albiol (campione del mondo) la posizione del corpo da tenere in campo. Albiol nonostante tutto lo assecondò, ed i risultati sono stati straordinari. Ma come fai a dire a Cristiano Ronaldo cosa deve fare in campo? Come fai a negargli di fare quello che la testa gli dice in quel momento?

Quindi Ronaldo un problema per la Juve? Certamente dal punto di vista economico, ma questo è un altro discorso. In campo fa la differenza, ma non è il giocatore ideale per esaltare il gioco di Sarri. O per meglio dire: non è Sarri il tecnico giusto per CR7.