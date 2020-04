La guerra tra Nord e Sud nasce da un Governo che non governa. Siamo nel marasma più totale

De Luca nei giorni scorsi ha detto una cosa che condividono quasi tutti i cittadini campani: è pronto a chiudere la regione se… Immediata la piccata risposta: possiamo fare a meno della Campania ha detto il dipendente Mediaset Porro. E Zaia, il governatore del Veneto ha parlato di Sud contro Nord.

Francamente una discussione stucchevole. Che nasconde i problemi di un Governo incapace di governare. Che delega, e crea una situazione francamente ingestibile. Un Governo che è indeciso su tutto. Che si limita a dare consigli, e non disposizioni precise. Prendete il caso della APP sul tracciamento. Non esisterà obbligo di attivarla, solo una raccomandazione. Chi non la scarica non rischia nulla, non subisce nessuna conseguenza. Delle due l’una: o si tratta di una app che on serve a nulla, o non si capisce perché non renderla obbligatoria. La storia della privacy ha rotto le palle. E’ una cazzata di tuono, che non frega alla stragrande maggioranza delle gente. Per altro siamo tutti controllati. Ci controllano col cellulare, col le carte di credito, col telepass, coi buoni dei benzinai e dei supermercati. Sanno tutto di noi attraverso internet.

Se serve la APP deve essere obbligatoria, pena non poter uscire di casa. Se non serve non ci capisce perché utilizzarla. Poi c’è la presa in giro della ripartenza. Dovranno essere le aziende ad autocertificare il rispetto di determinate condizioni. Ma dico, scherziamo? Lo stato DEVE decidere, e fare i controlli. E devono essere decisioni che valgono su tutto il territorio nazionale.

De Luca nella sua “follia” ha probabilmente evitato una strage. In Campania grazie alle sue decisioni non c’è stato il collasso. Un collasso che tutti gli addetti del sistema sanitario davano per scontato. E’ andata in crisi la Lombardia che ha strutture quanto meno numericamente decisamente superiori. In Campania sarebbe stata la fine. Non è stato così per un pizzico di fortuna iniziale, e poi perché si è chiuso tutto. Attenzione: si è chiuso tutto perché De Luca è stato deciso, e perché la gente ha assecondato il Governatore. In Lombardia ci sono stati messaggi generici, ondivaghi, ed il risultato è stato disastroso.

Non è Sud contro Nord, ma autodifesa. Se in Lombardia pensano di rimettere tutto in moto il rischi odi contagi si alza. E la Campania nonostante qualche posto letto in più in Terapia Intensiva non può permettersi questo rischio. Ma il problema non è la Lombardia e non è la Campania. E’ il Governo centrale che deve decidere, senza delegare. L’autocertificazione chiesta è una follia. Perché non ci saranno controlli, lo si sa in partenza. Se si decide di riaprire il De Luca di turno non potrà permettersi di dire nulla. Altrimenti Fontana , Zaia e quanti altri non dovranno neanche pensare di fare tutto per conto loro.

La follia in questo momento è che si parla di riaprire nell’unica regione che dovrebbe vivere in isolamento. O forse sarebbe di dire che dovrà finalmente iniziare l’isolamento. Perché dati alla mano la Lombardia non si è mai davvero fermata. Sempre colpa di un Governo che ha fatto raccomandazioni e non dato ordini precisi. Per restare aperti basta autocertificare di essere parte integrante della filiera alimentare o farmaceutica. Bastava dire che si produceva carta per le etichette delle di una specifica confezione per capirci, e si poteva restare aperti. E questo si capisce vale per tutto. Così in tanti hanno pensato di riconvertire una minima parte della loro produzione per fare mascherine. E così via.

La storia dovrebbe essere studiata con attenzione. E da sempre quando si è in guerra serve un capo supremo. Ricordate Cincinnato? Lo abbiamo studiato in III elementare. Il criterio è lo stesso. Qui invece nessuno si assume le sue responsabilità, e c’è un marasma totale.