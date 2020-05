La grande lezione del 10 maggio

“La storia ha voluto una data: 10 maggio 1987”: era lo striscione che giganteggiava in curva B al San Paolo il “giorno”. Oggi tutti i napoletani sparsi per il mondo almeno per un momento ripenseranno a quella data. Sono passati 33 anni. Molti non c’erano ancora, tanti, diciamo tutti quelli che hanno meno di 40 anni, non hanno ricordi precisi. Ma il 10 maggio è per tutti una data impressa nella memoria. Un po’ come il 5 maggio, per merito (magari colpa) di Manzoni, più che di Napoleone. O come il 24 maggio, per la storia del Piave, anche se il 24 maggio sul Piave non successe nulla, semmai accadde qualcosa di fondamentale 3 anni dopo, a fine ottobre.

Il 10 maggio è sinonimo di festa, di vittoria. Dovrebbe essere però una grande lezione. Quello scudetto a Napoli non arrivò per caso. Di scudetti vinti per caso ce ne sono (pochi) nella storia del calcio italiano. Fu per caso vinto lo scudetto del Cagliari, nel 1970. C’era Riva, c’erano tanti buonissimi calciatori, ma non era quella una squadra costruita per vincere. Vinse perché era fortissima, ma era fortissima quasi per caso. Ancora più casuale furono gli scudetti di Fiorentina e Verona. La stessa Sampdoria di Vialli e Mancini vinse un po’ a sorpresa nel 1991. Lo scudetto del Napoli fu vinto grazie ad una programmazione precisa.

Il Napoli non vinse lo scudetto perché aveva comprato Maradona. Diego fu decisivo, ma per assurdo lo fu più fuori dal campo che in campo. Dopo il primo anno all’ombra del Vesuvio il Pibe andò da Ferlaino e disse: “O fai la squadra per vincere lo scudetto, o me ne vado”. Ferlaino sino a quel momento non aveva mai davvero pensato allo scudetto. Aveva spesso preso grandi giocatori, fatto grandi acquisti, Savoldi su tutti. Ma non aveva mai fatto una programmazione seria per arrivare allo scudetto. Diego l’obbligò a farla. Arrivò Allodi, fu programmata la squadra vincente. Nei successivi 5 anni il Napoli vinse due scudetti, ma arrivò due volte secondo, ed una volta terzo in campionato. E vinse anche la Coppa Uefa. Che non è la stessa cosa dell’Europa League, ma all’epoca, per quando meno prestigiosa, era più complicata della Coppa dei Campioni.

Il 10 maggio del 1987 il Napoli non vinse lo scudetto, portò a termine un programma preciso. Era una squadra costruita per vincere. Il Napoli di De Laurentiis ha vinto (prima o poi verrà fuori la verità) lo scudetto del 2018 al netto del doping arbitrale. Squadra straordinaria, in cui per incanto tutto andò alla perfezione. Una squadra che valeva individualmente 80, ma messa insieme valeva 120. Un allenatore bravo, bravissimo, ma che solo con quel gruppo è riuscito a rendere concreta la sua idea meravigliosa di calcio. Ma non era una squadra programmata per vincere. Si ritrovò quasi per caso, ed alcune scelte, decisive, furono assolutamente fortuite. Una squadra costruita per vincere non vende il suo miglior calciatore. E senza l’infortunio di Milik ed il fallimento caratteriale di Gabbiadini, mai Mertens avrebbe giocato da prima punta.

La lezione da cogliere del 10 maggio è questa. Per vincere bisogna programmare. Nel calcio, e non solo.