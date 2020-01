La differenza tra Napoli e Inter nasce sul mercato. I meriti di Conte, il disastro di Ancelotti

Per capire la differenza di classifica che c’è tra Inter e Napoli bisogna tornare all’estate. A quei tempi tutti pensavano che le due squadre fossero sullo stesso livello. Ed era una forzatura. In fin dei conti il Napoli aveva chiuso la stagione precedente anni luce avanti ai nerazzurri. Ma era dato per scontato che Conte avrebbe cambiato le carte in tavola. Era difficile ipotizzare però che le parti si sarebbero invertite. E torniamo all’estate.

L’Inter di stava muovendo con decisione sul mercato. Ma Conte continuava ad essere un martello. Un giorno si e l’altro pure alzava la voce. Soprattutto per avere il più presto possibile Lukaku. Non che Marotta non volesse prenderlo. Ma il Manchester titubava. Conte però non voleva sentire ragioni. E quando è arrivato Lukaku ha continuato a chiedere rinforzi. E lo sta facendo ancora.

Durante il mercato Ancelotti era silente. Si sapeva che aveva chiesto James Rodriguez. Ma non lo aveva neanche detto lui. Era stato il presidente a dirlo ai giornalisti. Aggiungendo per altro che James non lo convinceva, e che al massimo lo avrebbe preso in prestito. Sapete come è andata a finire. Esattamente come lo scorso anno finì con la storia del giocatore del 1987…

Finito il mercato Conte ha avuto Lukaku, ma continua a martellare che la rosa è incompleta. Ancelotti che è stato preso in giro dal suo presidente ha parlato di mercato da 10, di squadra da scudetto. Di mosse concordate con lo staff dirigenziale.

Capito perché l’Inter ha oggi 18 punti di vantaggio sugli azzurri?