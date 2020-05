La burocrazia è il male italiano? Senza dubbio, ma c’è qualcosa che fa ancora più male

Il ministro Spadafora, meglio conosciuto come “fuga dalla responsabilità” ha posto alcune condizioni al calcio che sono irrealizzabili. Una su tutte: la responsabilità di eventuali contagi è dei medici sportivi. Capirete bene che a queste condizioni non si parte: nessunmedico si accollerà mai una responsabilità del genere.

Ma il discorso vale anche per alberghi/ristoranti/pizzerie/pub. Siamo in attesa di conoscere i protocolli per la riapertura. In questo caso di parla di responsabilità dei proprietari anche per i clienti che dovessero ammalarsi. Premesso che mi sfugge, ma è un mio limite, come si può determinare dove uno si ammala, volete che un albergato e/o ristoratore parta con una simile premessa? Non se ne parla proprio.

Le banche al momento non fanno prestiti, sia pure garantiti dallo Stato, più o meno per lo stesso motivo. Se non cambia la norma i direttori saranno responsabili di prestiti “avventati”. Siamo in attesa, ma nel mondo della sanità sono rassegnati, delle cause che si avranno nei prossimi mesi per i disservizi in materia.

In Italia gli unici che sostanzialmente possono sbagliare senza timore sono i magistrati. Non perché in astratto non possano essere puniti. Ma perché venendo giudicati da colleghi sanno che la passeranno liscia.

Si parla tanto dei disastri della burocrazia, e nessuno si permette di dubitarne (peraltro non si fa nulla per ridurla). Ma nessuno sembra rendersi conto che questo fatto che tutto potrà ritorcersi contro chi opera alla fine è un disastro. L’errore (quando in buona fede, sia ben chiaro) è fisiologico. Si sbaglia in tutti gli ambiti. Ma se non si fanno le cose per paura di sbagliare e di essere poi processati il danno è ben peggiore.

Il calcio deve ripartire? Si, senza dubbio. Ed allora si metta nel conto il rischio (che è una certezza) di qualche contagio. Discorso che vale per tutto. Qui per non sbagliare si fanno regole assurde. A mare si arriva con la mascherina, poi bontà loro in acqua si può togliere. Non c’è l’obbligo di mettere la maschera da sub, ma diamo tempo al tempo. Senza considerare il distanziamento tra un ombrellone e l’altro. Non ci è stato detto, presumiamo di sì, se a ristorante per mangiare di può togliere la mascherina. O se ci saranno dispositivi dotati di cannuccia monouso che servirà per ingurgitare cibo liquido. Ed anche qui distanze da rispettare. Per non parlare di qualche buontempone che ha parlato di plexiglass divisori.

Deve essere ben chiara una cosa: le decisioni spettano sempre alla politica. Dopo aver sentito ovvio tutti gli esperti possibili ed immaginabili. Ma le decisione devono essere sensate, e non con condizioni impossibili. Di più: chi decide ha il diritto di sbagliare, senza temere di finire sotto processo. Il politico deve essere giudicato solo dagli elettori. Non deve preoccuparsi (sempre se agisce in buona fede) del giudizio del magistrato di turno.