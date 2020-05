La A riparte il 13 giugno. Forse. La palla passa al “ministro Tentenna”

Dunque il 13 giugno riparte il campionato di serie A. Forse. Magari anche no, visto che la decisione non spetta certo alla Lega, ma al Ministro Tentenna. Ma è importante che i padroni del Pallone si siano dati una data, un punto di partenza. Soprattutto il messaggio lanciato è stato chiarissimo: noi vogliamo ripartire. Il Ministro Tentenna ha cercato in tutti i modi di convincere le società a essere loro a fermarsi. Adesso il Ministro Tentenna sa che da questa parte c’è un muro.

Spadafora non vuole fermare il calcio, è ovvio. Ma non vuole assumersi nessuna responsabilità. Non vuole essere lui a decidere di far ripartire il carrozzone, ma non vuole essere neanche lui a fermarlo. Ha cercato la sponda nella Lega. Ha iniziato a farlo, in maniera ridicola, la mattina dell’8 marzo. Quando dopo che il Consiglio dei Ministri aveva dato semaforo verde per giocare, lui provò a convincere le società a non farlo. Le cose sono poi precipitate. Si è fermato tutto, non solo il calcio.

Adesso però c’è da ricominciare. Il problema è che prima o poi bisognerà ripartire. Spadafora vorrebbe non prendersi la responsabilità neanche in questo caso. Ha chiesto in tutti i modi al calcio di fermarsi da solo. Poi ci ha provato con i suoi esperti dell’Istituto Superiore della Sanità. Ovviamente l’ISS, che non fa politica, non potrà mai parlare di rischio 0. Mette delle condizioni per la ripartenza, condizioni irrealizzabili per le società. Ma proprio perché irrealizzabili sta al Governo mediare. Trovare il giusto accordo.

Da una parte i medici che non diranno mai che per loro non c’è pericolo. Non lo dicono perché sarebbe falso. Dall’altro le società che premono e da parte loro non hanno la possibilità di fermarsi. Spadafora si trova in mezzo. Deve mediare, ed alla fine prendere una decisione. Accollarsi la responsabilità. Fa parte del gioco. Ma il Ministro tentenna da questo orecchio non ci sente.

La mossa della Lega lo mette spalle al muro. Deve dire si o no. Se non vuole farlo ha una sola via di uscita: si dimetta. Passi la patata bollente ad un altro, un politico che non ha paura dii fare il suo lavoro: prendere decisioni.