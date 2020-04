Koulibaly, un futuro in bianconero

Impazzano le voci di calciomercato, uno dei principali protagonisti è Kalidou Koulibaly.

In questi giorni, in Inghilterra, tiene banco l’acquisizione da parte di un consorzio di investitori sostenuto dal fondo dell’Arabia Saudita del Newcastle.

Un’operazione da quasi 270 milioni di euro e che, dovesse passare attraverso l’accettazione della FA (Football Association), sconvolgerebbe non solo il calcio inglese, proiettando i Magpies (Le gazze) nell’olimpo della ricchezza della Premier, ma anche il mercato.

L’Arabia Saudita sbarca nel calcio e lo fa per diventare protagonista. La scelta del tecnico del prossimo Newcastle è ristretta a tre nominativi, Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino e Diego Simeone. Parliamo di tre dei tecnici migliori in circolazione. Grande tecnico, grandi capitali, grandi acquisti.

Il favorito numero uno della lista è Massimiliano Allegri che a quanto pare ha già consegnato una lunga costosa ed assai importante lista della spesa. Tanta Italia, ed il Napoli è direttamente interessato.

Il nome in cima ai desideri di Max è l’ex Juventino Paul Pogba, ma nella sua lista ci sono anche il laziale Milinkovic-Savic, la stella della Fiorentina Federico Chiesa ed il gigante del Napoli Koulibaly.

Già, Koulibaly, il difensore più desiderato d’Europa che potrebbe approdare nella nuova eldorado del calcio Europeo.

Il Newcastle che non ha mai vinto la Premier (Format nato nel 1992) e vanta 4 titoli inglesi datati all’inizio dello scorso secolo. Grandi del passato non sono riusciti nell’impresa di portare Le gazze sul tetto d’Inghilterra da Kevin Keegan a Chris Waddle a Paul Gascoigne fino ad Alan Shearer. Ma ora con l’ingresso dei nuovi proprietari, siamo pronti a scommettere che ben presto i Magpies diverranno la squadra da battere.

Ritornando alle cose di casa nostra, Koulibaly diverrebbe il punto di forza della squadra di Allegri. Dalla Francia, rimbalzano voci di un’offerta contrattuale di 12 milioni netti a stagione. Un’offerta che andrebbe a sbaragliare in un sol colpo tutta la concorrenza. Dal canto suo, De Laurentiis non fa una piega e si sfrega le mani. A questo punto, visti gli interlocutori, al Napoli potrebbe arrivare a breve quell’offerta molto vicina alla tre cifre che consentirebbe alla società azzurra di realizzare la plusvalenza più importante della sua storia e permetterebbe a Giuntoli di avvicinarsi alla sessione di mercato con molta, molta più tranquillità e liquidità. Sostituire Koulibaly non sarà affatto facile, ma con 95 milioni di euro in cassa, puoi permetterti qualche lusso.

L’incubo dei tifosi del Napoli quindi potrebbe materializzarsi a breve, quello di vedere koulibaly in bianconero, ma per fortuna, non si tratta delle Zebre.