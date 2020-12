Juventus-Napoli avrà la sua giustizia: le riflessioni di Pisani

Juventus-Napoli e non solo a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show dove è intervenuto Angelo Pisani, avvocato: “Collegio di Garanzia? Penso finisca bene per il Napoli. Il sistema sportivo ha tanto da farsi perdonare, alleggerire la posizione di un Napoli innocente servirebbe a non esser severo nei confronti di una squadra come la Juventus”.

Juventus-Napoli e non solo: “La giustizia deve essere inflessibile…”

Dopo essersi espresso su Juventus-Napoli, continua: “Vicenda Suarez? Insieme a tanti tifosi italiani, chiederemo alla giustizia sportiva di esser inflessibile, violando anche le normative ordinarie. La lealtà è stata sotterrata e spero che il disegno criminoso che vede coinvolta la Juve possa esser punito con la massima severità. Il Napoli, oltre ad avere ragione, oggi vive sulla bilancia due problematiche. Una è quella legata alla Juve, non so come se ne usciranno i giudici e l’altra è quella della salute pubblica tutelata dal Napoli”.

Maradona condottiero dei deboli, parola di Pisani

Infine dei pensieri sul ‘suo Maradona’: “Ho pensato di regalare a Cruciani, Parenzo, Facci e Mughini il mio libro su Maradona: libro ed audiolibro perché non so se sanno leggere. Ho capito nel tempo che non ero io il suo difensore, ma era lui che ci difendeva. Era un condottiero dei deboli, rappresentando nei suoi errori, il riscatto dell’essere umano. Difendo Maradona su tutti i campi: e Diego riesce sempre ad essere assolto. E per tutti noi è gioia e riscatto. Il titolo del libro è L’avvocato del Dios e da oggi è in libreria e su Amazon”.

