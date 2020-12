“Juventus-Napoli, meglio giudizio senza controparte”, parla Chiacchio

Juventus-Napoli l’argomento a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Eduardo Chiacchio, avvocato esperto di diritto sportivo: “Si affronterà un giudizio senza le controparti per il Napoli. Figc e Juventus sono contumace, non c’è strada migliore per il Napoli. Le valutazioni di possibile sentenza pilatesca fuggono dalla situazione attuale. Ogni parte spera che le altri parti restino contumace. Rigiocare la partita? Con la Reggiana, in un caso identico, non avevo però il documento della Asl ed allora è stato cancellato il punto di penalizzazione, ma è rimasto il 3-0. Potrebbe esser determinate la presenza della documentazione della Asl”

Tante, quindi, le possibilità per il Napoli di ottenere il benestare del giudice. A conti fatti, gli azzurri avrebbero tutte le carte in regola per perseguire nell’annullamento del punto di penalizzazione e della sconfitta a tavolino per 0-3.

Staremo a vedere nei prossimi giorni quali saranno le decisioni adottate dal giudice sportivo. Intanto, la società è fiduciosa e persegue nella sua battaglia.

Juventus-Napoli potrebbe riacquisire il proprio fascino solo giocandola.

