Juve-Napoli, una brutta gatta da pelare. Con una sola certezza: il 3-0 è inammissibile. Sarebbe il caos totale

Una gran seccatura, una brutta gatta da pelare. Parliamo di Juve-Napoli, ovviamente. Questione gestita malissimo a monte. Non sappiamo come e perché l’ASL sia arrivata alla decisione di impedire la partenza dei giocatori del Napoli. Poteva farlo? Senza dubbio, lo ha ammesso il ministro Spadafora, lo ha urlato il ministro Speranza. Lo ha ammesso, a denti stretti anche il presidente della FIGC quando ha dichiarato: “Spariamo sia un caso isolato”. Il buon senso, ma in Italia il buon senso è un optional, avrebbe detto di far finta di nulla. Far giocare la partita.

Si sospetta che dietro la decisione dell’Asl ci sia stata la pressione del Napoli che non volesse giocare. Può essere, ma anche se fosse così non verrebbero ad essere cambiati i termini del discorso. Abbiamo detto anche che se fosse stato anche un atto arbitrario dell’autorità sanitaria campana il Napoli non avrebbe potuto non adeguarsi. Finché il provvedimento non fosse stato rimosso, dalla stessa ASL o da un giudice, violarlo avrebbe comportato un reato penale. E questa considerazione taglia la testa al toro per la storia della ripetizione della partita. Il Napoli non è potuto partire. Per altro ha comunicato in tempo la cosa alla Juve, alla Lega e alla FIGC.

Adesso ci sono due esigenze. Il primo: non può essere ammissibile che passi un messaggio del tipo che si può contravvenire ad un provvedimento di una ASL. Altrimenti qualsiasi cittadino potrà rivalersi di questo precedente. Una condanna della Giustizia Sportiva nei confronti del Napoli è inammissibile anche per questo motivo.

Ma c’è anche un’esigenza legittima della Lega a portare a termine il campionato. Per cui bisogna trovare il sistema per evitare che ogni settimana una ASL qualsiasi blocchi una partita. Lo ha detto chiaramente Gravina: “Speriamo che questo intervento dell’ASL resti isolato”. Detta così è semplice. Ma siamo in Italia… La riforma del Titolo Quinto della Costituzione ha passato la competenza in materia sanitaria alle Regioni. Non c’è protocollo, DPCM, o legge ordinaria che possa cambiare la cosa. Il processo di revisione costituzionale è lungo, non si risolve certo in poche ore, e neanche in poche settimane.

Servirebbe buon senso da parte di tutti. Ma siamo nel Paese in cui una Procura della Repubblica di Potenza ha indagato su “vallettopoli”, per fatti per tutta evidenza avvenuti a Roma. Siamo un popolo di grandi giuristi, ma spesso privo di buon senso.