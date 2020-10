Juve, Napoli, Lega, Asl: per assurdo hanno tutti ragione. La colpa è di chi non sa governare

C’è un aspetto che nessuno prende in considerazione: il Napoli avrebbe avuto tutto l’interesse a giocare ieri a Torino. Avrebbe probabilmente perso la partita, come la perderà se e quando si giocherà. La Juve è decisamente superiore. Anzi, in questo momento gli azzurri avrebbero avuto qualche possibilità in più. La Juve è alla ricerca di sé stessa dopo la rivoluzione estiva. Se e quando si giocherà probabilmente non sarà così.

Il Napoli è la prima vittima di questa querelle. Ammesso e non concesso che avesse qualche amicizia nel Palazzo se l’è giocata del tutto. In questa storia poi hanno tutti un po’ ragione e molto torto. O per meglio dire: il torto del Napoli è presunto. Nasce dal sospetto che hanno al di là del Garigliano che la decisione dell’Asl sia stata suggerita dai dirigenti azzurri. Sospetto tutto da dimostrare. Per il resto il Napoli è parte lesa e basta.

Ha ragione la Juve. Juve che voleva giocare, e che pensava che non si fosse problema dopo che la Lega nelle ore precedenti aveva varato un suo protocollo. Ai bianconeri essersi trovati nuovamente al centro di uno “scandalo” calcistico non fa certamente piacere. Magari sarebbe stato il caso di tacere. Agnelli avrebbe fatto bene a non dire nulla dopo la partita. Affidarsi a quelle che sono le decisioni della Giustizia Sportiva. Ma è evidente che chi si sente al di sopra della legge (la storia che loro rispettano i regolamenti fa ridire, a leggere il casellario giudiziario della società) deve sempre dire la sua.

Ha ragione la Lega Calcio. Esiste un protocollo e andava rispettato. Magari loro per primi sanno che la partita sarà rigiocata. Ma hanno dovuto sollevare il problema in modo da risolvere un vulnus nel protocollo siglato col Ministero dello Sport. Altrimenti il rischio è che ogni settimana qualche ASL si sveglia e blocca una partita. Adesso si spera che nelle prossime ore un intervento del Governo chiarisca la situazione. Colmando le lacune del protocollo di cui sopra.

Hanno, in minima parte, ragione le ASL napoletane (sono due). La tutela della sanità pubblica spetta a loro. E’ assurdo che il mitico protocollo non abbia previsto la loro posizione. Il calcio non può essere un pianeta a parte.

La verità è che ha torto, senza se e senza ma, la classe politica attuale. Incapace anche solo di fare un regolamento semplice come quello per le partite di calcio. Classe politica inesperta, in alcuni casi semplicemente incapace. Basti leggere le dichiarazioni di ieri del Ministro dello Sport Spadafora. Che ha dato ragione a tutti, ASL che sono competenti in materia di sanità, e Lega calcio in materia di organizzazione dei campionati. Ha detto tutto per non dire nulla.

La speranza è che nelle prossime ore ci sia un intervento chiarificatore. Prima che la Giustizia Sportiva faccia il suo corso. Il Giudice Sportivo non ha alternative. Deve dare partita persa al Napoli. Poi ovviamente in sede di appello il Napoli avrà ragione. Ma per evitare ulteriori polemiche sarebbe il caso di inttervenire immediatamente.