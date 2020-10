Juve-Napoli, la sentenza è scritta. Si aspetta solo il momento giusto. Che non si sa quando arriverà…

Da un lato c’è una legge Costituzionale. Dall’altro un protocollo vidimato da chi, il Ministro dello Sport, non ha potere in materia. Non c’è partita per Juve-Napoli. La Lega lo ha capito, ed adesso sta solo pensando ad un modo per evitare una figuraccia. Una cosa è fondamentale: evitare che il giudizio possa uscire dall’ambito sportivo. Da escludere quindi il 3-0 a tavolino, il punto di penalizzazione. Anche una maxi multa al Napoli. Se multa deve essere ha da essere simbolica, una questione di principio.

Nel frattempo la pratica è in freezer. Il Giudice Sportivo se ne è guardato bene dall’intervenire. Ha passato l’incartamento alla Procura Federale. Ossia all’ufficio insabbiamento. La Procura Federale per definizione non ha tempi certi. Per una questione di tesseramento di una gara della prima giornata del campionato di Serie D il verdetto arrivò a fine stagione. Nel 2000 in Campania fuori tempo massimo la Sibilla Bacoli tesserò il portiere Pietropaolo. Il verdetto arrivò più di un mese dopo la fine della stagione. Sibilla Bacoli e Café El Brazil furono costrette a giocare uno spareggio richiamando i giocatori che erano in vacanza.

Non si capisce per altro cosa dovrebbe verificare la Procura Federale nel caso di Juve-Napoli. Atteso che è perseguibile penalmente chi contravviene ad un provvedimento dell’ASL in materia Covid, la causa di forza maggiore del Napoli è evidente. Più o meno come quando una squadra diretta su un’isola non parte perché i traghetti sono fermi per il mare mosso. Anzi, in questo caso nessuno impedirebbe tecnicamente di prendere a nolo un’imbarcazione, o noleggiare qualche elicottero per arrivare in volo. O, perché no, arrivare a nuoto. Non ci sarebbe nessun reato penale. Ma quando la Capitaneria di Porto attesta che non partono i traghetti il Giudice Sportivo fissa il rinvio della partita.

Per altro il Giudice Sportivo della Lega di A poteva tranquillamente emettere la sua sentenza sulla base dei documenti ufficiali. In primo grado fanno testo referti di arbitri, collaboratori arbitrali, commissari di campo, ispettori Ufficio Indagine. Al massimo si può chiedere un rapporto alle forze dell’Ordine presenti. Nel caso di Juve-Napoli nulla di tutto questo.

E’ evidente, lo abbiamo detto e scritto dal primo momento, che lo 0-3 non ha motivo di esistere. La Lega, giustamente dal suo punto di vista, ha fatto finta di alzare la voce. Guardando al futuro, e non al passato. Adesso, in attesa di una nuova intesa, che gioco forza deve vedere coinvolte anche le varie Regioni, si prende tempo.

Quello che è risibile è quanto si legge in queste ore. Addirittura il più prestigioso quotidiano italiano, il Corriere della Sera, è caduto nel ridicolo. In un articolo ha spiegato la posizione della FIGC. I legali della federcalcio sono convinti che il provvedimento dell’ASL sia carente di motivazioni. Non entriamo nel merito, potrebbe anche essere. Sta di fatto che l’ASL, non essendo a nessun titolo tesserata, non fa non è soggetta al giudizio della Giustizia Sportiva. La Figc, laddove intendesse davvero contestare quel provvedimento, dovrebbe impugnarlo presso il TAR di Napoli.

Non lo farà mai, ovviamente. Ma anche se lo facesse, dovrebbe dimostrare perché l’ASL avrebbe dovuto tener conto di un protocollo che non ha firmato. Il protocollo non è opponibile a soggetti terzi. In questo caso non lo sarebbe se invece di un accordo fosse legge dello stato. La competenza dell’ASL deriva della Costituzione, non potrebbe essere annullata da una legge Ordinaria.

Ma l’aspetto ridicolo è un altro: ammesso e non concesso che ha sbagliato l’ASL,e che il TAR lo riconosce, che c’entra il Napoli? Il Napoli ha obbedito ad un provvedimento dell’Autorità Competente. Se non lo avesse fatto avrebbe violato l’articolo 650 del Codice Penale. Si può minimamente pensare di penalizzare il Napoli per questa storia?

La sentenza del Giudice Sportivo è scontata. Arriverà appena si sarà trovato il modo di salvare la faccia a Lega e Figc. Soprattutto quando in qualche modo sarà stato neutralizzato il rischio che l’ASL di Mazara del Vallo (ammesso che esista) possa fermare il derby di Milano. E qui è più difficile.