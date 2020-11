Juve-Napoli, 3-0 a tavolino: bocciato il ricorso di DeLa. Chi esce sconfitta, però, è la giustizia…

di Renato Rocco

Premessa: le sentenze vanno rispettate. Sempre. Alla Società Calcio Napoli è stato respinto il ricorso contro la sconfitta a tavolino subita in occasione della mancata disputa dell’incontro contro la Juve, a Torino, ed è stato confermato il punto di penalizzazione in classifica per non essere scesa in campo. Lo ribadiamo: le sentenze vanno rispettate ma le stesse, lo sosteniamo con forza, non devono offendere. Il verdetto recita: “… con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l’ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità”, scrive il giudice. Quindi, significa che il Napoli, la società, i calciatori hanno violato principi fondamentali dello sport: una frase che non può passare inosservata per la sua gravita. Affermare ciò significa anche che l’avversaria, squadra di casa, invece, presentandosi in campo è da lodare. Ha rispettato le regole sportive, il codice sportivo. Non dimentichiamoci che in quel periodo e lo siamo ancora era in tempo di pandemia e la salute è di certo più importante che una partita di calcio. Una frase, per tornare, a chi ha scritto le motivazioni, anche offensiva per i milioni di tifosi azzurri, sparsi in tutto il mondo, e per tutti i napoletani che ancora una volta vengono vituperati e messi alla berlina. E’ sempre facile, per gli altri, per il potere in particolare modo parlare male di Napoli e della squadra della città. La violazione del codice etico sportivo non andava tirata in ballo: quei giorni si parlava di salute, di vite umane, ma soprattutto nel rispetto della memoria di chi per il Covid 19 la battaglia per la vita l’ha persa.