Napoli, ecco pregi e difetti dell’Inter perennemente incompiuta

L’Inter sta attraversando un brutto momento. L’eliminazione dalla Champions, senza nemmeno il paracadute dell’Europa League ad attenuarne la delusione, impone ad Antonio Conte un drastico ridimensionamento. Ovviamente, non nelle ambizioni. Ma sicuramente in relazione ai potenziali obiettivi da poter perseguire.

Appare evidente, infatti, che i nerazzurri siano davanti ad un bivio improcrastinabile. Riversare quasi esclusivamente sul campionato le loro forze, continuando il ciclo iniziato lo scorso anno con l’allenatore salentino. Oppure certificare il fallimento dell’attuale gestione tecnica. Con tutto quello che ne conseguirebbe. Dovendo, a quel punto, dare il via a una nuova rivoluzione. Carissima, in termini economici e di credibilità.

Ecco perché la partita di stasera con il Napoli potrebbe incidere tantissimo sul prosieguo della stagione.

Del resto, per motivi diversi, entrambe le squadre hanno finora attraversato molteplici stati d’animo, passando dall’euforia alla depressione. In base ai risultati, l’Inter. A causa di un gioco che stenta a decollare con costanza, invece, il Napoli.

Due squadre, quindi, sull’orlo di un perenne equilibrio da risolvere. Con pregi e limiti molto spiccati. Conosciamo meglio quelli dell’Inter.

Come costruisce il gioco

In fase di possesso tende a costruire l’azione attraverso il 3-4-1-2: i due interni di centrocampo si piazzano davanti ai tre centrali difensivi per favorire in maniera ragionata la risalita del pallone.

La sconfitta nel derby, per esempio, è maturata anche per effetto delle contromisure con le quali il Milan ha disinnescato il pentagono di costruzione predisposto da Conte.

La rigida marcatura di Ibrahimovic, funzionale a schermare De Vrij. I movimenti coordinati in avanti di Saelemakers e Leao, che accorciavano sugli appoggi, escludendo da linee di passaggio pulite rispettivamente Kolarov e D’Ambrosio.

Brozovic e Vidal che non sono mai riusciti a smarcarsi alle spalle dal blocco costituito da Bennacer e Calhanoglu.

In questo modo l’ha portata a casa Stefano Pioli!

Chiaramente, contro squadre meno propense ad alzarsi, esasperando la pressione, l’Inter esprime al meglio il suo gioco offensivo.

Così rifinisce la manovra

Un calcio diretto, che cerca di attivare i movimenti coordinati delle punte nel minor tempo possibile.

Le condizioni ideali in cui i nerazzurri si esaltano sono proprio quando attaccano in campo aperto. In quel caso riescono ad occupare i corridoi verticali ed i mezzi spazi con ben cinque giocatori. Una situazione capace di creare un grosso dilemma per la difesa avversaria.

Specialmente per quelle squadre schierate a quattro dietro, gli uomini di Conte si trovano sempre in superiorità numerica o posizionale.

E’ la posizione alta degli esterni che garantisce ampiezza alla manovra d’attacco, allargando la linea difensiva altrui.

Contro l’Atalanta è Bastoni che in qualità di “braccetto”, va ad aprirsi per ricevere in fascia e dopo andare direttamente al cross.

L’alternativa è trovare con tempismo l’appoggio tra le linee.

Gratificare l’inserimento nello spazio di uno dei centrocampisti, che arriva da dietro a rimorchio per ricevere il passaggio. Allungando il campo al punto da far emergere prepotentemente le indubbie qualità atletiche dei giocatori fisicamente più preponderanti. Come accaduto con la Fiorentina.

