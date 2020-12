Inter-Napoli, le pagelle di una partita davvero bugiarda

Inter-Napoli una partita sfortunata, iniziata malissimo per gli azzurri con l’out di Dries Mertens. Finita peggio con il rigore concesso a Darmian, che ha permesso a Lukaku di chiudere il match sull’uno a zero. Ecco le votazioni della squadra di mister Gattuso.

Inter-Napoli, le pagelle degli azzurri

Ospina: voto 6; il gatto colombiano bene e in sicurezza su quasi tutti gli interventi. I suoi piedi buoni danno maggior protezione anche alla difesa. Un buono appoggio per KK & co. Peccato per l’uscita su Darmian, partita bugiarda per lui.

Di Lorenzo: voto 5,5; copre bene la fascia. Un giocatore stanco e continuamente in campo. Nonostante questo avvio di stagione stakanovistico sta onorando il ruolo, in attesa di un compagno all’altezza che possa farlo rifiatare. Poco attento davanti la porta, non vede Petagna solo divorandosi l’1 a 1.

Koulibaly: voto 6,5; il centrale senegalese attentissimo su ogni intervento. Prende sempre più confidenza con la metà campo avversaria e in ogni duello, specie con Lukaku, ha la meglio.

Manolas: voto 6,5; sempre più un’ottima spalla per Koulibaly. Deciso negli interventi e preciso nello smistamento della palla, pochi errori.

Mario Rui: voto 6; ci prova, ha gamba ma non riesce a trovare lo spunto che fa la differenza sul proprio lato. Meglio delle scorse gare. In ripresa. Ghoulam: s.v. (entra 84’)

Bakayoko: voto 5; ancora in difficoltà, in affanno su tanti palloni. Il suo compagno di reparto rimedia a tanti suoi errori in impostazione. Fabian Ruiz: voto 6 (entra 74’); sveglio e preciso, caccia dal cilindro qualche numero d’alta classe che serve a dare anche maggior motivazione ai compagni dopo il rigore.

Demme: voto 6,5; imposta, lavora di cervello e corre. Si riconferma importante per il centrocampo azzurro e dà una mano fondamentale in fase di impostazione ad un Bakayoko confuso. Elmas s.v. (entra 84’)

Zielinski: voto 6; piedi caldi e tanti spunti. Tira e fornisce assist, dinamico dietro la punta. Dribbla gli avversari e mette in apprensione la difesa di Conte. Politano: voto 6 (74’) venti minuti per dimostrare all’Inter quanto fosse uno sbaglio cederlo. Preparato all’appello ma il gol mangiato sotto porta non fa onore al suo mancino.

Insigne: voto 5,5; lascia i compagni in una situazione drammatica. Nonostante tutto gioca la sua partita e fa tutto il campo mille volte dando il solito prezioso aiuto in copertura anche partendo molto arretrato.

Lozano: voto 7; una spina nel fianco per Bastoni e Skriniar. Guadagna metri, calci d’angolo, punizioni e mette sempre in difficoltà gli avversari a vantaggio della sua squadra. Oltre tutto questo, difende anche benissimo. Migliore in campo. Protagonista di un Inter-Napoli ingiusto.

Mertens: s.v. ; sperando che non sia nulla di grave, in bocca al lupo Dries. Petagna: voto 7 (16’) una partita di livello e con le spalle larghe, come la desidera il mister. Si suda il posto lasciatogli dal folletto proteggendo palla, coprendo in difesa e creando situazioni. Sfortunato con il palo nel finale.

Gattuso: voto 6,5; non era affatto facile. Mister Ringhio dà una risposta positiva sul piano tattico, grinta dentro e fuori dal campo. Ingiusto condannarlo.

Potrebbe interessarti anche questo

Segui anche PerSempreCalcio.it