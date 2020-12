Napoli, quel che resta dell’amarezza post Inter

Consapevolezza e non occasionalità

Ci sono partite che vinci anche quando non lo meriti. E altre, invece, capaci di lasciarti in bocca un acido retrogusto di bile.

Inter–Napoli potrebbe facilmente riassumersi così…

L’unico parziale conforto deriva dal fatto che, mentre il risultato sin troppo spesso viene generato in maniera imprevista, la prestazione non è mai frutto di occasionalità.

E ieri sera il Napoli ha dato ampiamente testimonianza di quanto il gruppo, consapevole della propria forza, sia sulla strada giusta nella comprensione del calcio voluto da Gennaro Gattuso.

Una ben magra consolazione, della quale bisogna comunque accontentarsi.

Sordità selettiva quando c’è il Napoli

Almeno fino a quando ADL non deciderà cosa voglia fare per evitare che la sua società continui a non contare assolutamente nulla nel panorama calcistico nazionale.

Sarebbe lecito, infatti, che il presidente si domandasse i motivi per cui contro il Napoli c’è sempre una maggiore “sensibilità” rispetto a circostanze analoghe.

Giudicate, però, con un criterio assai disomogeneo. Troppo vicino alla sordità selettiva per non pensare ad una latente malafede, quando i vaffa sono pronunciati da qualcuno diverso dagli azzurri.

Trascurando, almeno in questa sede, sulla miopia galoppante, che incide nella valutazione unidirezionale di certe entrate assassine…

Un conto è passare per chiagniazzaro. Lamentarsi continuamente di torti arbitrali, reali o presunti. Immaginare nemici lì dove non si annidano che semplici competitors.

Tutt’altro, accettare supinamente ogni sorta di beffa perpetrata dal “Sistema”. Con l’errata convinzione che a fine stagione, facendo un virtuale bilancio, tra il dare e l’avere, i fischi scellerati dei direttori di gara si compensino!

Senza lieto fine manca la credibilità

Paradossalmente, la descrizione di questo scenario è talmente cupo per la nostra Serie A da rendere utopico immaginare un lieto fine.

Perché, prima o dopo, la mancanza di credibilità prodotta da una generazione di arbitri mediocri costringerà chi gestisce le sorti dell’italico pallone a ricercare una soluzione.

Affinchè la tanto vituperata e mai superata sudditanza psicologica la smetta finalmente di acuire la disparità fra le “solite note” ed il resto della squadre.

Non fosse altro per tutelare la gallina dalle uova d’oro dei presidenti: i famigerati diritti televisivi.

Messi in pericolo dal progressivo e costante scadimento di interesse del pubblico pagante – il cd. “stadio virtuale” – nei confronti di una campionato sostanzialmente inattendibile.

