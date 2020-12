Insigne: “Sono triste e sto male, dovevamo fare di più”

Nel postpartita di Napoli-Torino, ha parlato ai microfoni di Sky, Lorenzo Insigne riguardo la brutta prestazione avuta contro il Torino, nonostante il bel gol segnato, ecco le sue parole: “Dispiace per i punti persi, dovevamo fare di più, sono più due persi che guadagnati. Dobbiamo tutti dare di più, io in primis, perchè lo abbiamo. Ritiro?Non era un ritiro punitivo, questi giorni ci aiutano a capire dove migliorare, stacchiamo e dopo la sosta piu cattivi. Sentenza? Sapevamo di non aver fatto nulla di male contro la Juve. Sono triste e sto male perchè dovevamo e potevamo fare di più“.