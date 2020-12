Insigne: “Sarà una bella partita, giocheremo a viso aperto”

Poco prima del big match di stasera al Meazza, Inter-Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky, Lorenzo Insigne, riguardo l’imminente sfida: “Si farà difficoltà perché l’Inter è una grande squadra, ma sarà una bella partita e sicuramente giocheremo entrambe e a viso aperto e proveremo a far risultato”. Gol in questo stadio? “Io sono sereno. Al di là dei gol, l’importante è fare una buona prestazione e vincere la partita. Anche se non faccio gol, l’importante è far gol. Poi se arriva il gol bene, noi guardiamo avanti e pensiamo a lavorare”.