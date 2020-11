Insigne: “Questa vittoria è una ripartenza”

Grande prestazione per il Napoli contro la Roma di Fonseca, che ha reso un ottimo omaggio alla memoria del Pibe de Oro. Ai microfoni di Sky Sport nel post partita c’è Lorenzo Insigne, autore di un bellissimo gol su punizione.

Il capitano ha ricordato Maradona: “Diego ci ha dato tanto ed era giusto dare il massimo per portare il risultato a casa. Ci ha dato una spinta in più e quindi questa vittoria la dedichiamo a lui”.

Un pensiero anche per il momento no e pieno di critiche da cui arrivava la squadra: “Alle volte facciamo degli errori, e questo non va affatto bene: stavolta abbiamo studiato molto bene l’avversario e la partita e questo ci ha dato ottimi frutti. Adesso è il momento di andare avanti con la consapevolezza che se giochiamo così possiamo mettere in difficoltà chiunque. Questa vittoria da al Napoli è un nuovo punto di partenza”.