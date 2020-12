Insigne: “L’Europa League è un obiettivo del Napoli…”

Lorenzo Insigne anima la consueta conferenza stampa pre partita.

Il folletto di Frattamaggiore ha tenuto banco, a poche ore dalla gara contro l’Az Alkmaar. La determinazione con cui gli azzurri scenderanno in campo all’AFAS Stadion traspare dalle sue prime parole: “Domani dobbiamo fare risultato per conquistare la qualificazione…”.

La consapevolezza traspare evidente dalle sue dichiarazioni: “Siamo una grande squadra, dobbiamo lavorare per continuare a migliorare. Le gare in Europa non sono mai facili, dobbiamo dare tutto…“.

Il punto di partenza è la gara di andata. L’imprevedibile sconfitta interna con gli olandesi, che portarono a casa i tre punti con uno sforzo minimo: “All’andata abbiamo fatto bene ma non siamo stati bravi a concretizzare le azioni create. Abbiamo visto quanto può essere pericolosa e forte l’AZ e sappiamo che se vogliamo fare risultato dobbiamo avere un atteggiamento diverso rispetto alla prima gara…”.

Ecco, Lorenzinho ci tiene a rimarcare quanto la squadra abbia preparato minuziosamente l’appuntamento di Europa League, senza timore di ripetere la leggerezza commessa al San Paolo: “Abbiamo preparato bene la partita, le partite europee sono tutte difficili e sappiamo che siamo vicini alla qualificazione, ma ci vorrà il massimo impegno per conquistare il traguardo…”.

Non poteva mancare, ovviamente, un passaggio su Maradona. Insigne lo ricorda con affetto e si prende pubblicamente una sorta di impegno, vincolante per lui e per tutto il Napoli: “La sua scomparsa ci ha scosso molto. E’ stato un campione che ha portato Napoli sul tetto d’Italia e d’Europa. E’ nel cuore di tutto il popolo azzurro. Non lo dimenticheremo mai. Personalmente spero di poter regalare insieme alla squadra un trofeo a Diego…”.

La chiusura con il botto fa presagire solo cose belle: ““L’Europa League è un nostro obiettivo!“.