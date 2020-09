Insigne, l’amara sensazione di uno straordinario talento “sprecato”

Insigne ha raggiunto una maturità ed una costanza di rendimento eccezionali. Le ultime due partite in nazionale sono state forse le migliori di sempre in maglia azzurra. Si è sacrificato, ed ha dato qualità al gioco. Le azioni più pericolose della squadra di Mancini sono tutte passate dai suoi piedi. Detto questo una domanda sorge spontanea: cosa sarebbe stato di Lorenzo se non avesse trovato sulla sua strada allenatori che gli hanno chiesto sempre di sacrificarsi?

Zeman, il suo mentore, ha sempre detto che un talento come quello di Lorenzo non va sprecato in inutili corse. Deve giocare sempre e solo negli ultimi 300 metri. Quando è capace di illuminare il gioco con un colpo dei suoi. Da Mazzarri in avanti gli è sempre stato chiesto di dare un contributo anche in fase di non possesso. Fino ad arrivare alla follia di Ancelotti che pretendeva di farne un mediano. In questi anni ha imparato a fare tutte e due le fasi. Ieri si è visto chiaramente. Alcuni rientri anche dopo 40. 50 metri di corsa sono stati notevolissimi. Ad un certo punto ha fatto una diagonale difensiva perfetta, andando a disinnescare una azione potenzialmente pericolosissima. Ma per tutta la partita ha quasi sempre giocato dietro Spinazzola, terzino con licenza di attaccare.

Oggi Lorenzo rappresenta un giocatore completo, che tutti gli allenatori, con qualche eccezione di chi oggi allena la seconda squadra di Liverpool, vorrebbero avere. Ma cosa ci siamo persi in questi anni? Cosa sarebbe stato di Insigne se avesse potuto giocare come diceva Zeman, pensando solo ad inventare calcio? Non lo sapremo mai. Nel calcio di oggi o sei Messi, o nessuno ti permetterà di giocare in un certo modo. Ma pensando a certe giocate estemporanee di Insigne il dubbio resta. La sensazione di uno straordinario talento immolato sull’altare della tattica c’è.