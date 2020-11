Insigne: il folletto è diventato un gigante.

La nazionale italiana vince, convince ed Insigne regala spettacolo per l’ennesima volta in questa stagione. La maturità che ha raggiunto il Folletto di Frattamaggiore è impressionante: corre, rincorre, ruba palloni, macina chilometri e fornisce delizie in campo…in ogni campo.

Dopo gli screzi dell’era Ancellottiana sembra aver riacquisito serenità grazie alla “cura Gattuso”. Appare rinvigorito, mostrandosi leader indiscusso del campo riesce a far brillare anche il resto dei compagni di squadra meno in forma, giocando un ruolo chiave nel mindset del team. Si diverte e lo fa dando il meglio di se, coprendo il campo in tutta la sua lunghezza senza stancarsi, ne polemizzare.

Insigne è la chiave del club azzurro, il perno che tiene fermo l’attacco e il collante dello spogliatoio; è in un momento di grazia che da quasi a pensare quanto voglia quel titolo che manca da troppo e che lui desidera così tanto, perché ormai non è più il ragazzino di Pescara o dei primi anni a Napoli, è diventato grande e ha acquisito tante responsabilità: come quella 10 sulle spalle in nazionale, la dieci che è stata dei grandi Rivera, Totti, Del Piero, Baggio, Antognoni.

Lorenzo il Magnifico è discusso in continuazione ma alla fine parla sul terreno di gioco, parla mettendoci la faccia in prima linea. Un vero capitano che non si fa problemi ad avvicinarsi ad un avversario a muso duro per ristabilire il rispetto verso se e i propri compagni.

E allora chissà, chissà se vorrà regalarsi un bel tricolore per il suo trentesimo compleanno…