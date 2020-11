Insigne: “Gattuso mi sta dando molto, mai avuto buon rapporto coi napoletani”

Lorenzo Insigne, dopo la sua eccellente prestazione contro l’Olanda, è stato intervistato nel postpartita alla Rai dove ha risposto alla domanda riguardante l’apporto che sta dando mister Gattuso al numero 10 degli azzurri, ecco le sue parole:”Mi sta dando molto, bisogna sempre migliorare. Tutto lo staff della nazionale ci mette in condizione di fare bene, ci stiamo impegnando ed è giusto che sia così. Il mister mi ha aiutato tanto dal punto di vista fisico, non ho mai avuto buoni rapporti con la piazza di Napoli, ma loro credono in me. Io non ho mai dato quello che sto dando”.