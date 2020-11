Insigne e la maglia numero 10

Dieci si, dieci no? É questo il quesito bomba lanciato stamane a Radio Marte Sport Show dal conduttore Peppe Iannicelli. Inutile puntualizzare che la domanda sia maturata anche dopo le recenti prestazioni in Nazionale da parte del capitano del Napoli Lorenzo Insigne.

È un dubbio che vede i tifosi e gli esperti dell’argomento calcio dividersi in due fazioni: chi crede che la maglia che è stata ritirata dalla società in onore di Maradona deve restare chiusa in un sarcofago e chi vuole ancora dare la possibilità di sognare ad altri calciatori.

Tra le tante dichiarazioni degli ospiti in radio spunta tra tutte proprio quella di Monica Scozzafava: “Non è giusto negare la gioia di indossare la dieci” – afferma la giornalista – “Credo che Diego (Maradona) possa essere anche molto felice, fiero di avere un erede nella città che l’ha, in un certo modo e con giusta ragione, santificato. La società dovrebbe aprire questa cassaforte.”

Parere molto interessante anche quello del coach Franco Marcelletti della Veroli Basket: “Sarebbe un bel peso per Insigne, Maradona è di un altro pianeta e prima di chiedere ai radioascoltatori magari si dovrebbe porre il quesito al giocatore. Io non sono mai stato d’accordo con il ritiro delle maglie, che tra le altre cose fu introdotto anni fa nella pallacanestro”, riferendosi alla tradizione molto radicata in NBA.

Quesito, questo, sul quale si espresse recentemente proprio l’agente del capitano azzurro Vincenzo Pisacane: “Lorenzo non vuole la dieci, per lui è un peso troppo grande indossare la maglia che è stata del Dio del Calcio”, mettendo così un punto definitivo sulla questione.