Insigne: “Bisogna continuare così, partita dopo partita…”

Lorenzo Insigne commenta così la gara vinta in casa del Crotone: “Tre punti fondamentali, ma al di là di questo, abbiamo fatto un’ottima prestazione. Per la classifica siamo tutti quanti là, c’è la giochiamo ogni domenica...”.

Pare che il rendimento del Napoli, caratterizzato da alti e bassi nell’ambito della stessa partita, stia cominciando a vedere gli effetti delle idee di Gattuso: “Abbiamo avuto qualche calo, è normale perchè giochiamo ogni tre giorni. Per fortuna la rose è ampia e competitiva. Giovedì proveremo a sfruttare il fattore casa. Anche se il pubblico non c’e e questo si sente, cercheremo di vincerla per passare il turno…”.

Ancora un gol di straordinaria fattura del capitano azzurro. Sempre più leader e meno musone. Probabilmente, Gattuso aveva ragione, quando invitata il folletto di Frattamaggiore ad avere un approccio diverso. Lo ammette lo stesso Insigne: “Mi sento di aiutare i miei compagni, cerco di fare quello che il mister mi chiede. Poi se arrivano i gol è meglio. Musone? Ho capito cosa intendeva dire Gattuso, ed ha ragione. Io sono il capitano ed è un ruolo importante...”.

Salvatore de Landro