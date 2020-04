Infortuni sul Lavoro.Ecco il documento

L‘INAIL, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha pubblicato quest’oggi un documento approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile contenente le indicazioni mirate ad affrontare la graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive e a garantire adeguati livelli di tutela della salute per tutta la popolazione.

Le indicazioni che arrivano per lo sport non sono positive, perché per l’INAIL gli ‘atleti professionisti’ sono inseriti nella classe di rischio alta. Esposizione, prossimità, aggregazione le variabili utilizzare per classificare il rischio, ecco la tabella

